Explosion in Haiti: Mindestens 59 Tote nach der Explosion eines Öltankers in Cap-Haitien, der zweitgrößten Stadt Haitis

Die Zahl der Todesopfer liegt derzeit bei 59, so der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Patrick Almonor, der ebenfalls zu Blutspenden aufrief und die Gesamtlage als „kritisch“ bezeichnete.

„Wir haben bisher 59 Menschen getötet, und wir haben Dutzende von ihnen in Krankenhäusern und Gesundheitszentren in der Stadt“, sagte Almonor. „Wir haben fast 50 Häuser, die vom Feuer betroffen sind, und die meisten müssen abgerissen werden.“

„Die Stadt wird viel Hilfe brauchen, um aus dieser Tragödie herauszukommen. Die Zentralregierung bietet ihre Hilfe an, aber wir warten darauf, sie zu sehen“, fügte er hinzu. „Wir denken, dass wir mehr brauchen werden als die Zentralregierung, die Lage ist kritisch.“

Medizinische Behörden haben einen öffentlichen Aufruf zum Blutspenden herausgegeben, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes gegenüber CNN.

Der haitianische Premierminister Ariel Henry reagierte am Dienstagmorgen mit einem Tweet auf die Tragödie: „Ich habe mit Trostlosigkeit und Emotion die traurige Nachricht von der Explosion eines Tanklastwagens mit Benzin in der letzten Nacht in Cap-Haitien erfahren , laut einem Teilbericht rund vierzig Tote, Dutzende Verletzte sowie erheblicher Sachschaden.

Die örtlichen Behörden sagen, dass die Rettungsbemühungen fortgesetzt werden und die Zahl der Todesopfer voraussichtlich steigen wird.

Henry erklärte daraufhin nach der Explosion eine dreitägige Staatstrauer, „in Erinnerung an die Opfer dieser Tragödie, die die gesamte haitianische Nation heimsucht“.

UNICEF sprach den trauernden Familien sein Beileid aus und wird medizinische Kits zur Behandlung von Verbrennungen an Krankenhäuser in Cap-Haitien schicken, heißt es in einer Erklärung der UNICEF-Sprecherin Ndiaga Seck.

„UNICEF sympathisiert mit dem Schmerz trauernder Familien und Familien, deren Angehörige verletzt wurden“, sagte Seck in der Erklärung.