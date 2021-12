ÖSTERREICH PLATTFORM – Ankündigungen – e-flux

Ziel der PLATFORM AUSTRIA ist die „Plattform Stadtplanung“. Die städtebauliche Planung der Plattform markiert einen sehr wichtigen Umbruch in der Konzeption unserer Umwelt und ihrer Architektur. Es geht um die Veränderungen, die der Aufstieg digitaler Plattformen in alle Bereiche unseres Lebens bringt, von Leben, Arbeiten und Lernen bis hin zu Gesundheit, Freizeit und Kultur.

„Die Pandemie, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, hat deutlich gezeigt, wie stark wir in unserem täglichen Leben von Plattformen abhängig geworden sind und wie sehr die Nutzung von Plattformen unser Umfeld verändert hat. Die wachsende Vielfalt an Datentechnologien und die Zunahme von Plattformanwendungen, die vielversprechende Möglichkeiten zur Nutzung dieser Daten bieten, haben die Ziele der Stadtentwicklung grundlegend verändert. Das städtische Leben selbst wird heute als entscheidender Mechanismus für Wirtschaftswachstum und Vermögensaufbau anerkannt. Die großen Plattformunternehmen erweitern damit ihre Wirtschaftsmodelle und beteiligen sich maßgeblich an der Entwicklung von Städten, um die Infrastrukturen und Dienste zu planen, die sie am besten mit Daten versorgen können.

Peter Mörtenböck und Helge Mooshammer

Der österreichische Beitrag zur Architekturbiennale 2021 der Kuratoren Peter Mörtenböck und Helge Mooshammer setzt sich kritisch mit diesem Wandel auseinander und präsentiert eine Reihe von Installationen, die das Recht beanspruchen, die von den Plattformen getriebenen Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung mitzubestimmen.

Belichtung

Die Ausstellung im Österreich-Pavillon wird am 20. Mai 2021 um 15:00 Uhr MESZ in den Giardini della Biennale in Venedig eröffnet und präsentiert in unterschiedlichen Medien und Formaten eine umfassende Analyse der Stadtplanung von Plattformen. Das Spektrum der Arbeiten reicht von theoretischen Positionen und Manifest-Stadtplanern über Studien zu Raumtypologien bis hin zu fantastischen Collagen. Während der Außenraum des Pavillons die eigene Teilnahme der Besucher an den Plattformen in den Mittelpunkt stellt, lädt der Innenraum zur Auseinandersetzung mit dem Thema ein, das von Dutzenden von Theoretikern, Architekten und Künstlern aus der ganzen Welt als Gastaussteller im österreichischen Pavillon geleitet wird.

Internationale Teilnehmer

Ross Exo Adams, Tom Avermaete, Lucia Babina, Jochen Becker, Daniel Cardoso Llach, Ofri Cnaani, Teddy Cruz und Fonna Forman, Peggy Deamer, Fairwork Project, Pedro Gadanho, Benjamin Gerdes, Stephen Graham, Orit und Tal Halpern, Owen Hatherley, Gabu Heindl, Leo Hollis, Into the Black Box, Andreas Kofler, Bernadette Krejs und Andrea Börner, Maros Krivy, Peter Lang, Mona Mahall und Asli Serbest, Jonathan Massey, metroZones, Sandro Mezzadra, Louis Moreno, Gerald Nestler und Sylvia Eckermann, Edgar Pieterse , Heidi Pretterhofer, Vyjayanthi Rao, Scott Rogers und Susan Moore, João Prates Ruivo, Jathan Sadowski, Saskia Sassen, Manuel Shvartzberg Carrio, Slutty Urbanism, Douglas Spencer, Matthew Stewart, Ravi Sundaram, Tiziana Terranova, Diese Maschine tötet, Ignacio Valero, Matias Viegener, Alan Wiig und das Center for Global Architecture.

Zwischen September 2020 und März 2021 haben diese Mitwirkenden Hunderte von Blog-Posts von ihrem Zuhause und ihrem Arbeitsplatz aus erstellt. Ihre Texte können jetzt gelesen werden im Einklang und sind Teil der multimedialen Installation des Österreichischen Pavillons in Venedig.

Virtuelle Eröffnung PLATTFORM AUSTRIA

20. Mai 2021, 19 Uhr MESZ, im Einklang

Begleitpublikation

Urbanismus-Plattform und ihre Unzufriedenheit, herausgegeben von Peter Mörtenböck und Helge Mooshammer, nai010-Redaktion, 2021

MAK-Satellit

Für österreichische Besucherinnen und Besucher, die während der Architekturbiennale 2021 aufgrund der aktuellen Pandemie nicht nach Venedig reisen können oder wollen, haben die Kuratoren eine begleitende Ausstellung im MAK-Forum (Museum für angewandte Kunst) in Wien. Diese Ausstellung ist vom 27. Mai bis 29. August 2021 zu sehen.

Interaktive digitale Bilddatenbank

das Bilddatenbank WE LOVE bietet der Öffentlichkeit die Möglichkeit, durch das Hochladen von Architekturfotos, die wir möchten in zukunft mehr sehen.