Experten für Urlaubsreisen sorgen sich, da der Anstieg von COVID-19 SoCal-Intensivstationen keinen Platz mehr lässt

LOS ANGELES (KABC) – Zu Beginn der Feiertage sind die Gesundheitsbehörden weiterhin besorgt über die Auswirkungen von Reisen auf die COVID-19-Pandemie, die Südkalifornien ohne Kapazitäten auf den Pflegeeinheiten verlassen hat Intensivkrankenhäuser.

Los Angeles County meldete am Donnerstag einen weiteren Rekord an täglichen Todesopfern, 148 an einem einzigen Tag. Der Landkreis hat seit Beginn der Pandemie insgesamt 9.299 Todesfälle verzeichnet.

Der Landkreis meldete am Donnerstag 13.678 zusätzliche Coronavirus-Infektionen, insgesamt 677.299.

In Krankenhäusern in Los Angeles County werden 6.499 Patienten wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert.

Wie Kalifornien wird das erster Staat, der insgesamt 2 Millionen Fälle von Coronavirus ausgegeben hat, Nach dem Erntedankfest haben Krankenhäuser in Südkalifornien eine verfügbare Kapazität von 0,0% auf ihren Intensivstationen. Jeder Bereich unter 15% muss mindestens drei Wochen unter der letzten staatlichen Aufenthaltsbestellung bleiben.

Die Gesundheitsgemeinschaft berichtet, an ihre Grenzen gestoßen zu sein. Krankenschwestern in vier Krankenhäusern in Orange County protestierten, nachdem ihre Einrichtungen das Verhältnis von Krankenschwester zu Patient erhöhen durften.

“Anstatt uns mehr Krankenschwestern zu geben, haben wir mehr Arbeit”, sagte Karen Rodriguez, eine eingetragene Krankenschwester. “Die Patienten werden sterben. Die Krankenschwestern werden sich trennen.”

Während Kalifornien 2 Millionen Fälle passiert, stehen die Krankenhäuser unter Druck

Los Angeles County bricht weiterhin seine eigenen Rekorde in Bezug auf die Anzahl der Todesfälle, Krankenhausaufenthalte und neuen täglichen Fälle. Die Grafschaft meldete am Mittwoch 145 Todesfälle, die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie.

Der Landkreis prognostiziert, dass vom 1. November 2020 bis zum 31. Januar 2021 im Landkreis 8.700 Menschen an COVID-19 sterben werden.

“Es besteht die Möglichkeit, dass Sie oder andere Mitglieder Ihres Haushalts jedes Mal, wenn Sie Ihr Zuhause verlassen, mit einer infizierten Person in Kontakt kommen”, sagte Dr. Barbara Ferrer, Gesundheitsdirektorin des Landkreises.

Laut Ferrer sollte jeder, der in den Ferien unterwegs ist, nach seiner Ankunft 10 Tage lang zu Hause unter Quarantäne gestellt werden, um eine Ausbreitung der Infektion auf andere zu vermeiden.

Trotzdem zeichnet sich Hoffnung ab. Laut CDC wurden im Land mehr als neun Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffs abgegeben, von denen bereits 1 Million verabreicht wurden. Die Dosen sind in erster Linie für Gesundheitspersonal und Patienten in Pflegeheimen bestimmt.

Aber selbst mit dem Eintreffen des Impfstoffs warnen die Ärzte, dass den Krankenhäusern bald das Personal zur Versorgung der Patienten ausgehen wird, wenn sich die derzeitige rasche Ausbreitung der Infektion fortsetzt, und die Ärzte werden gezwungen sein, zu entscheiden, wer lebt und wer stirbt.