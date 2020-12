Bessere wirtschaftliche Aussichten im Jahr 2021: McKinsey

Das schlechteste Jahr seines Lebens endet laut der jüngsten McKinsey Global Economic Survey mit einem besseren und optimistischeren Ausblick für 2021.

Die entscheidende Frage ist, ob solche glücklichen Aussichten für alle sind. “Die Erwartungen der Befragten an ihre Hauswirtschaft werden zunehmend positiv”, berichtete McKinsey aus New York in seiner am 18. Dezember veröffentlichten globalen Umfrage.

„63 Prozent sagen, dass die wirtschaftlichen Bedingungen in ihrem Land in sechs Monaten besser sein werden, verglichen mit 54 Prozent, die Mitte Oktober dasselbe sagten. Inzwischen haben sich die globalen Aussichten erholt. “”

Während hochrangige Führungskräfte, die mehr als 56 Lakh Rupien pro Jahr verdienen, optimistisch auf das Jahr 2021 blicken könnten, müssen ehrliche Regierungen sicherstellen, dass Millionen von Menschen, die ihren Lebensunterhalt und ihre Ersparnisse verloren haben, jetzt wieder gesund werden.

Das Fortune-Magazin zitierte eine Studie der Business-Networking-Site “Yelp”, in der berichtet wurde, dass 163.735 Unternehmen im August in den USA geschlossen wurden und die Zahl der dauerhaften Schließungen 97.966 oder etwa 60 erreichte. % der geschlossenen Geschäfte, die nicht wiedereröffnet werden.

Diese Zahl ist seitdem gestiegen, und kleine Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Geschäfte in der Nachbarschaft und Straßenverkäufer haben weiterhin ihr schlechtestes Geschäftsjahr hinter sich. Am anderen Ende des Schmerzspektrums haben Online-Giganten und Megakonzerne von der Pandemie profitiert, die als der größte Vermögenstransfer oder “Überfall” in der Geschichte bezeichnet wird.

Während die reichsten der Welt deutlich reicher geworden sind, haben Millionen kleiner Unternehmen auf der ganzen Welt geschlossen oder drohen mit der Schließung – was die Weltwirtschaft weiter in die Fäuste einiger weniger treibt. “(Amazon-Besitzer) Jeff Bezos konnte jedem in Amerika im Alleingang jeweils eine Million Dollar geben und dennoch einen obszönen Gewinn aus den 72,3 Milliarden Dollar erzielen, die sein Vermögen in den ersten sechs Monaten wuchs.” Pandemie “, sagte ein Twitter-Nutzer.

Bezos im Dezember hat einen Wert von 182 Milliarden US-Dollar (13 Mrd. Rupien), ein Betrag, der unglaublich über dem BIP von 139 Ländern liegt. Wie die Ermittler sagen, “folge dem Geld”.

Zu wissen, wer am meisten davon profitiert hat, lässt konkrete Vermutungen über die gesamte Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen Lockdown-Prozess aufkommen.

Die Antworten sind längst überfällig: a) Wie genau wurde das Covid-19-Virus freigesetzt? b) Wie hoch war die Zahl der Todesopfer durch Covid-19, gemischt mit den jährlichen Todesfällen aufgrund der Krankheit, einschließlich Lungenentzündung und regelmäßiger Grippe? c) War eine solche vollständige und kostensparende Zwangsvollstreckung unbedingt erforderlich? Die wichtigste Frage von allen: Wie genau ist der RT-PCR-Test – die Grundlage für die lebensrettende oder lähmende Sperrung -, als ein österreichischer Parlamentarier Anfang dieses Monats sagte, er habe bewiesen, dass ein Glas Cola war positiv für Covid-19? Am 17. Dezember berichtete die in Großbritannien ansässige Principia Scientific International: „In einer am 14. Dezember 2020 veröffentlichten Erklärung hat die Weltgesundheitsorganisation endlich anerkannt, was 100.000 Ärzte und Angehörige der Gesundheitsberufe seit Jahren sagen. Monate: Der PCR-Test zur Diagnose von Covid-19 ist ein zufälliger Prozess mit viel zu vielen falsch positiven Ergebnissen. “”

Das UN-Gremium versucht nun eindeutig, sich von dem tödlich fehlerhaften Test zu distanzieren, sagte die PSI-Zeitung (https://principia-scientific.com/whofinally-admits-covid19-pcrtest-has-a-problem/). “Da immer mehr Klagen vor Gericht geführt werden, zeigt sich die Torheit, sich auf einen Test zu verlassen, den selbst der Erfinder, Professor Kary B. Mullis, nie zur Diagnose von Krankheiten entwickelt hat.”

Professor Mullis starb “zufällig” vor Beginn der Pandemie.

Zuvor sagte der Milliardärsunternehmer Elon Musk, er habe am selben Tag vier Covid-19-Tests absolviert und zwei positive und zwei negative Tests durchgeführt. Angesichts der häufigen Flip-Flops angesichts einer verheerenden Pandemie muss der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, festgenommen und strafrechtlich verfolgt werden. Denken Sie daran, dass diejenigen, die die Sperrung angeordnet und durchgeführt haben, nicht wirtschaftlich gelitten haben.

Haben gewählte Politiker, Bürokraten und Regierungsbeamte auf der ganzen Welt während der laufenden Sperrung einen einzigen Monatslohn verloren? Gab es eine Diskussion darüber, dass Beamte in der mittleren und oberen Ebene eine Lohnkürzung akzeptieren und dass das eingesparte Geld denjenigen helfen wird, die es am dringendsten brauchen?