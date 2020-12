Wonder Woman 1984 fehlt Dolby Atmos auf Chromecast

Vor dem Kinostart und dem Streaming morgen bestätigt HBO Max Details darüber, wie Sie Wonder Woman 1984 im neuen Chromecast mit Google TV sehen können. Leider unterstützt dies Dolby Atmos nicht.

Googles neuester Streaming-Stick ist eine solide Option dafür Wir mieteten für seinen Preis und eine nützliche Oberfläche, und darüber hinaus unterstützt es die meisten Streaming-Formate für 4K und HDR. Dies schließt Dolby Atmos ein, aber leider fehlt HBO Max seltsamerweise die Unterstützung für dieses Audioformat in Chromecast mit Google TV.

Auf einen Support-SeiteHBO Max erklärt ausführlich, wie und wo Sie Wonder Woman 1984 in 4K HDR sehen können. Dazu gehören der neue Chromecast mit Google TV sowie der Chromecast Ultra von Google. Darüber hinaus können Android-Fernseher, ausgewählte Fire-Fernseher, Apple TV 4K und kompatible Rokus mit Dolby Vision und HDR10 streamen, sofern Ihr Fernseher dies unterstützt.

Die HBO Max App hat gerade Unterstützung für 4K HDR hinzugefügt in seinem neuesten App-UpdateHBO stellt jedoch ausdrücklich fest, dass Chromecast mit Google TV Dolby Atmos nicht unterstützt, obwohl das Gerät selbst diesen Audiostandard mit anderen Apps unterstützt. HBO gibt den Grund für die mangelnde Unterstützung nicht an, und das ist seltsam nur Dem Google-Streamer fehlt es.

Wonder Woman 1984 ist der erste Titel auf HBO Max, der in 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision und Dolby Atmos erhältlich ist. Das 4K HDR-Seherlebnis ist auf ausgewählten 4K-Geräten verfügbar. Wonder Woman 1984 ist auch in HD on All verfügbar Kompatible Peripheriegeräte.

Hinweis: Dolby Atmos ist mit Chromecast mit Google TV nicht verfügbar.