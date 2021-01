Exodus und amerikanische Nation – WSJ

Was macht ein Volk zu einem Volk? Was prägt ihre Gemeinschaftsidentität, hält sie zusammen, leitet ihr Leben? Worauf schauen sie? Wofür müssen sie kämpfen?

Diese Fragen sind in unserer turbulenten Zeit wieder aufgetaucht, als Kontroversen über die Güte des Nationalstaates und die Bedeutung des Begriffs „Volk“ aufkommen. Die kosmopolitischen Eliten feiern die Globalisierung und verstehen sich zunehmend als „Bürger der Welt“. Viele Bürger, die die Gewohnheiten ihrer eigenen Nation schätzen, bekräftigen ältere Identitäten und sehen sie als von ausländischen Ideologien und nicht assimilierenden Einwanderern bedroht an. Selbst in unserer seit langem etablierten amerikanischen Republik ist das, was die Nation definiert und vereint, zu einem dringenden Problem geworden.

Um mir zu helfen, über diese Themen nachzudenken, wandte ich mich dem Buch Exodus zu. Warum Exodus? Dieses biblische Buch erzählt nicht nur von der politischen Gründung eines der ältesten und wichtigsten Völker der Welt. Es lädt uns auch ein, über den moralischen Sinn des Gemeinschaftslebens, die Forderungen der politischen Autonomie und die Normen nachzudenken, um eine soziale Ordnung besser oder schlechter zu beurteilen.

Viele große Denker, ob religiös oder nicht, haben den Exodus auf seine politische Weisheit hin untersucht. Im 17. Jahrhundert fanden politische Denker in der ehemaligen “Hebräischen Republik” Richtungen für Reformen, während Juristen die hebräische Bibel als Grundlage universeller Prinzipien der Gerechtigkeit betrachteten. Die Idee, dass die beste Körperpolitik auf dem biblischen Begriff des Bündnisses basiert, trat mit dem Mayflower Compact in die amerikanischen Kolonien ein, und die amerikanische Tradition des bürgerlichen Republikanismus verdankt viel der Hingabe der Puritaner an die hebräische Bibel.

Das Argument für die Untersuchung der politischen Lehren des Exodus wurde von Jean-Jacques Rousseau Ende des 18. Jahrhunderts vielleicht am beredtesten und vielleicht prägnantesten dargelegt: bieten ein erstaunliches Schauspiel: die Gesetze von [Greek and Roman lawgivers] sind tot; Die viel älteren Gesetze Moses leben noch heute. Jeder Mensch, wer auch immer er ist, muss dies als ein einzigartiges Wunder erkennen, dessen göttliche oder menschliche Ursachen sicherlich das Studium und die Bewunderung der Weisen verdienen.