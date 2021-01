Österreich schlug Werbung gegen Antivirenmaßnahmen

Zwei der meistgelesenen österreichischen Zeitungen wurden am Freitag heftig kritisiert, weil sie eine ganzseitige Anzeige mit irreführenden Behauptungen von Gegnern über Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus geschaltet hatten.

Wien, (APP – UrduPoint / Pakistan Point News – 8. Januar 2021): Zwei der meistgelesenen österreichischen Zeitungen wurden am Freitag heftig kritisiert, weil sie eine ganzseitige Anzeige mit irreführenden Behauptungen von Gegnern der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus.

Die Anzeige, die in den Zeitungen Kurier und Oesterreich gedruckt wurde, enthielt Behauptungen, dass das Tragen einer Maske “gesundheitsschädlich” sei und dass “die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler vor schwerwiegenden Nebenwirkungen warnen” von Impfstoffen. basierend auf mRNA-Technologie.

Beide Aussagen widersprechen tatsächlich der Mehrheit der wissenschaftlichen Meinungen.

Die Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon räumte in einer gedruckten Kolumne neben der Anzeige ein, dass sie “Theorien enthielt, die von der Mehrheit der wissenschaftlichen Gemeinschaft entschieden abgelehnt wurden”, begründete ihre Veröffentlichung jedoch aus Gründen der “Meinungsfreiheit”.

Sie argumentierte auch, dass das Entfernen dieser Ansichten “nur abstruse Verschwörungstheorien fördern würde”, obwohl die Ankündigung selbst vor den Gefahren eines “von internationalen Akteuren genutzten zentralisierten Staates” warnte.

Viele waren von Salomos Argumentation nicht überzeugt und beschuldigten Kurier und Oesterreich des unverantwortlichen Verhaltens.

Der Boulevard-Redakteur Heute sagte, er habe die Anzeige abgelehnt.

Der Herausgeber der Wochenzeitung Falter, Florian Klenk, sagte auf Twitter: “Sie können diese gefälschten Nachrichten also als Werbung in Kurier ausstrahlen. Beispiellos.” Professor Leonhard Dobusch von der Universität Innsbruck, der unter anderem die Natur des Online-Informationsaustauschs erforschte, twitterte: „Die Ironie ist, dass Facebook et al.

Um die Beseitigung dieser Werbung zu erschweren, bieten ihnen die einst stolzen Printmedien einen alternativen Weg für ihre Desinformation. “

Österreich befindet sich derzeit in seiner dritten Coronavirus-Sperrung, die voraussichtlich am 24. Januar endet.

Jüngste Einschränkungen haben die täglichen Infektionsraten von ihrem Höchststand von fast 10.000 Mitte November gesenkt, als der statistische Durchschnitt über einen Zeitraum von sieben Tagen 471 pro 100.000 betrug. Sie bleiben jedoch über dem Regierungsziel von einem Sieben-Tage-Durchschnitt von weniger als 100 pro 100.000 Einwohner.

In Österreich gab es immer mehr Proteste gegen Coronavirus-Beschränkungen.

Während es immer noch relativ wenige Proteste gibt, sind die Behörden besorgt über das Vorhandensein “extremistischer” Elemente, und diese Woche wurden neue Regierungsrichtlinien herausgegeben, um diese zu überwachen.

Drei solcher Proteste, die für dieses Wochenende geplant sind, und eine größere Kundgebung, die für den 16. Januar in der Hauptstadt Wien geplant ist, wurden verboten, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass gegenüber AFP.

Die Täter der Ereignisse hätten zuvor andere organisiert, bei denen illegale Aktivitäten stattgefunden hätten und die Proteste dem Gemeinwohl nicht förderlich wären, sagte sie.