Evakuierungen in Afghanistan beschleunigen sich; Taliban versprechen Frauenrechte, Presse

Am 18. August 2021 warten Menschen auf ihre Evakuierung aus Afghanistan am Flughafen Kabul, nachdem das Land von den Taliban überwältigt wurde. (Foto von – / AFP) (Foto von – / AFP über Getty Images)

Die Evakuierungen vom internationalen Flughafen Hamid Karzai in Kabul nahmen am Mittwoch nach einem hektischen und mörderischen Start in die Woche zu, als Ausländer und Afghanen sich bemühen, das Land, das jetzt unter der Kontrolle der Taliban steht, zu verlassen.

Tausende von Diplomaten und Helfern wurden nach Angaben westlicher Regierungen sowie mindestens mehrere Hundert Afghanen evakuiert, wobei die genauen Zahlen noch unklar sind.

Mehr als 2.200 Diplomaten und andere Zivilarbeiter wurden bisher auf Militärflügen evakuiert, laut Reuters unter Berufung auf einen anonymen Sicherheitsbeamten, obwohl die Nationalität der Evakuierten nicht bestätigt wurde und es nicht bekannt ist, ob diese Zahl die mehr als 600 Afghanen einschließt, die in ein US-amerikanisches C-17-Flugzeug gepfercht sind, das sie nach Katar brachte.