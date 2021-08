In der EU haben Österreicher das meiste Geld für die schönen Dinge des Lebens

Eine Studie zu öffentlichen Dienstleistungen und Lebensqualität zeigt, dass Österreicher nur 30 % ihres Einkommens für Wohnen, Verkehr, Bildung und Gesundheit ausgeben, verglichen mit einem europäischen Durchschnitt von 50 %.

Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsforschung (wiiw) veröffentlichte am 17. August eine Studie, in der behauptet wird, dass in der Europäischen Union Österreicher haben das meiste Geld zum Ausgeben auf Konsumgüter und Dienstleistungen außerhalb der Grundlagen wie Wohnen, Verkehr, Bildung und Gesundheitsversorgung.

Es ist wegen die Qualität, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit der öffentlichen Hand in allen österreichischen Städten. Die Einkommen der Bürger, die nicht an die Grundversorgung gebunden sind, landen in der Konsumwirtschaft und das ist es erhöht den Lebensstandard.

Laut einer Pressemitteilung der Stadt Wien haben Österreicherinnen und Österreicher die Möglichkeit zu nutzen mehr von den schönen Dingen des Lebens, verglichen mit ihren angelsächsischen und süd- und osteuropäischen Pendants.

Die vier Gottlosen: Miete, Transport, Gesundheitsversorgung und Bildung

Explodieren Mietpreise, Verkehr Chaos, erdrückend Gesundheitsvorsorge Rechnungen und erzieherisch Elend – Laut der Studie ist dies für viele Städte in der EU der Fall. Die Pandemie hat diese Probleme noch verschlimmert, mit die Lebensqualität nimmt ab da viele Bürger arbeitslos sind.

Das Wohl der Bürger ist laut wiiw stark abhängig von bezahlbaren öffentlichen Dienstleistungen in Wohnen, Verkehr, Bildung und Gesundheit – genau in was österreichische Städte seit Jahren investieren.

Mario Holzer, der Direktor des wiiw, erklärte, dass die Wohlfahrtsstaaten in Skandinavien und Kontinentaleuropa viel mehr in diese speziellen Dienstleistungen investieren, sie können eine bessere Lebensqualität bieten und letztlich verfügen die Bürger über ein erheblich höheres verfügbares Einkommen. Dies führt letztendlich zu einem höheren Lebensstandard.

Die schönen Dinge im Leben

Österreichische Großstädte stehen beim sozialen Wohnungsbau ganz oben auf der Liste. In Wien, 25% des gesamten Gebäudebestands gehören der Stadt und es dient als wichtiges Puffer gegen Marktschwankungen und Spekulationen. Im Wesentlichen dämpfen sie volatile Mietpreisanstiege und -rückgänge ab.

Daher eine Stadt mit ein hoch kommerzialisierter Wohnungsmarkt machen die Leute anfällig für Mieterhöhungen, gerade in Krisenzeiten. Zur selben Zeit, Bürger müssen bei privaten Konsumausgaben sparen um diesen Mietpuffer selbst zu schaffen. Laut Holzer, Italien ist ein gutes Beispiel für diesen Trend.

Die Studie untersuchte hauptsächlich, wofür Menschen in Großstädten in der gesamten EU ihr Geld ausgeben. Sie zeigte, welcher Anteil des Haushaltseinkommens für Grundbedürfnisse wie Wohnen, Verkehr, Bildung und Gesundheit ausgegeben werden sollte. Jedes Einkommen außerhalb dieser Grundbedürfnisse fließt in die Konsumwirtschaft.

Laut Holzner: „Indirekt bestimmt es auch, wie viel Geld die Menschen für Urlaub, Gastronomie, Kultur oder Sport – also die schönen Dinge des Lebens – sparen.“

Die Studie berichtet, dass ungefähr 70% des Einkommens österreichischer Staatsbürger wird nicht für grundlegende Dienstleistungen ausgegeben, wie z Wohnen, Gesundheitswesen, Verkehr und Bildung. Damit ist er der absolute Führer der Europäischen Union.

Frankreich nimmt einen nicht ganz so knappen zweiten Platz ein – ihre Bevölkerung hat etwa 65 % ihres Einkommens unabhängig von der Grundversorgung. Die Niederlande liegen mit 63 % an dritter Stelle.

Vergangenheit und Zukunft

Europäische Städte haben gesehen ein Anstieg der Preise für Leistungen der Daseinsvorsorge in den letzten 40 Jahren und dieser Trend zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. In den 1980er Jahren, der durchschnittliche Europäer gab nur 30 % seines Einkommens aus zu Wohnen, Verkehr, Bildung und Gesundheit. Diese Zahl stieg bis in die 2010er Jahre auf 50 %.

Österreich weist ähnliche Trends auf. 1999 gaben die Bürger nur 23 % für die Grundversorgung aus, diese Zahl stieg bis 2015 auf 30 %.

Öffentliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse werden im Laufe der Jahre immer teurer und dies ist wohl zum Teil auf die Hypothekenschuldenkrise zurückzuführen, bei der Sparmaßnahmen die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen treffen. Aber es liegt auch an der schrittweisen Privatisierung und der chronischen Unterfinanzierung des öffentlichen Sektors.

Der Autor der Studie Mario Holzer hat die Idee verdoppelt Ausbau des sozialen Wohnungsbaus, um den Bürgern Einkommen freizusetzen, dadurch einen höheren Lebensstandard bieten.

Dies ist einer der Schlüsselbereiche, in denen Öffentliche Ausgaben können die größte Wirkung habenweil jeder einen Platz zum Leben braucht, während Wohnen das Einkommen der meisten Menschen auffrisst.

Renate Brauner, Leiterin des Amtes für Daseinsvorsorge und Kommunaldienste der Stadt Wien, wird zitiert: „Diese Studie belegt, dass massive Investitionen des öffentlichen Sektors in Wohnen, Gesundheit, Bildung, Verkehr usw. profitieren auch alle persönlich. Um es ganz klar zu sagen: Die besten öffentlichen Daseinsvorsorgedienste geben allen mehr Spielraum für alltägliche Annehmlichkeiten“.