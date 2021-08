Bitpanda beschafft 263 Millionen US-Dollar in Serie-C-Finanzierungsrunde, Unternehmen strebt “doppelte Beteiligung an Technologie” an

Die in Wien ansässige Krypto-Plattform Bitpanda gab bekannt, dass sich das Unternehmen in einer Finanzierungsrunde der Serie C 263 Millionen US-Dollar gesichert hat. Die Finanzierung wurde von Valar Ventures und Leadblock Partners geleitet, Jump Capital, Alan Howard und Redo Ventures haben sich der Investitionsrunde angeschlossen. Die jüngste Finanzierung beschert Bitpanda eine Gesamtbewertung von 4,1 Milliarden US-Dollar.

Crypto Unicorn Bitpanda wird nach Kapitalerhöhung jetzt auf 4,1 Milliarden US-Dollar geschätzt

Digitale Anlageplattform bitpanda gab am 17. August bekannt, dass das Unternehmen in einer Investitionsrunde der Serie C 263 Millionen US-Dollar eingenommen hat. Das österreichische Fintech-Einhorn wird jetzt mit 4,1 Milliarden US-Dollar bewertet, das Dreifache der vorherigen privaten Bewertung des Unternehmens von 1,2 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen sagt, dass die Mittel verwendet werden, um das Team zu „stärken“, die Technologie zu „verdoppeln“, und Bitpanda strebt auch eine internationale Expansion an. Bitpanda stellt fest, dass die Serie C diesen Monat unterzeichnet wurde und von der österreichischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (FMA) genehmigt werden muss.

Die Finanzierung folgt auf die vorherige Runde der Serie-B-Investition von Bitpanda im Mai, bei der das Unternehmen 170 Millionen US-Dollar aufbrachte. Bitpanda wurde 2014 in Österreich von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer gegründet.

Die Plattform hat jetzt 3 Millionen Benutzer und schätzt, dass sie “auf dem richtigen Weg ist, um das 6-fache Kundenwachstum von Jahr zu Jahr zu erreichen”. Bitpanda erwartet außerdem, dass der Umsatz für 2021 siebenmal höher sein wird als der Umsatz des letzten Jahres.

„Wir haben von Anfang an an das Potenzial von Bitpanda geglaubt und sind beeindruckt von den Ergebnissen, die Eric, Paul, Christian und das Bitpanda-Team erzielt haben“, sagte Andrew McCormack, Gründungspartner von Valar Ventures während der Ankündigung.

Bitpanda folgt vielen anderen Krypto-Unternehmen, die Millionen von Dollar aufbringen, darunter Unternehmen wie Dune Analytics, Paxos, FTX, Mintable, Bitcoin Suisse, Valr, Coin Metrics, Messari, Truefi, Matrixport und Lolli. Bitpanda sagt, dass das Unternehmen nach der Finanzierungsrunde der Serie B sein provisionsfreies Aktienprodukt produziert und im Juni seinen B2B-Marktplatz namens Bitpanda While Label gestartet hat.

„Wir haben Bitpanda 2014 mit einer klaren Vision ins Leben gerufen: Investitionen jedem überall näher zu bringen“, sagte Eric Demuth, Mitbegründer und CEO von Bipanda in einer Erklärung gegenüber Bitcoin.com News. „Ohne die Bemühungen unserer talentierten Teammitglieder, die ständig die Ärmel hochkrempeln, um etwas zu bewegen, wären wir heute nicht hier“, fügte er hinzu.

Bildnachweise: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons