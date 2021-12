Artemis-Delegation der NASA besucht die Starship-Fabrik und die SpaceX-Startrampe

Dank der gescheiterten Blue Origin-Studie mit dem Human Landing System (HLS) der NASA konnten SpaceX und die Weltraumbehörde letzten Monat endlich wieder an die Arbeit gehen.

Dies nutzten NASA-Astronauten und Leiter des Artemis-Programms, um kürzlich die Raumschiff-Fabrik und die Startrampen von SpaceX in Südtexas zu besichtigen – ein riesiges Aktivitätszentrum, das das Unternehmen als Sternenbasis bezeichnet hat. Auf diese Weise konnten sich NASA-Beamte mit Ausnahme der Updates von SpaceX und sogar der Öffentlichkeit in den letzten 6-9 Monaten endlich mit den Fortschritten vertraut machen, die SpaceX gemacht hat, da die Raumfahrtbehörde vorübergehend gezwungen war, alle Arbeiten einzustellen auf HLS.

Während einige Aspekte des Fortschritts von SpaceX auf dem Weg zu den Orbital-Testflügen von Starship durch die Asymmetrie zwischen den verschiedenen Programmen, nämlich der Vorbereitung von Super Heavy und dem Orbitalstartplatz der Starbase, behindert wurden, hat SpaceX in weniger als einem Jahr dennoch beeindruckende Fortschritte gemacht. Anfang 2021 war der einzige orbitale Startplatz der Sternenbasis tatsächlich Schmutz und ein Bruchteil der Startrampe – letztere wurde lange vor dem Rest der Plattform gebaut. Weniger als ein Jahr später steht dieser orbitale Startplatz – bestehend aus einem wolkenkratzergroßen Startturm, drei massiven Armen, dem vielleicht komplexesten Trägermedium in der Raumfahrtgeschichte und dem größten kryogenen Tanklager, das jemals für eine Rakete gebaut wurde – kurz vor der Fertigstellung.

Die Starbase Orbital Launch Pad, 31. Januar 2021. (NASA-Raumfahrt – Bocachicagal)

Es dauert wahrscheinlich mehrere Wochen, bis SpaceX die „Stangen“ des etwa 146 m (~ 480 Fuß) langen Startturms – Arme, die zum Heben und schließlich zum Auffangen von Raumschiffen und Super Heavy Boostern bestimmt sind – und der Schnellkupplungsschwinge, die den Antrieb antreibt, fertiggestellt und qualifiziert hat Starship und hilft, die Rakete zu stabilisieren. Das riesige Tanklager der Plattform wurde noch nicht mit flüssigem Methankraftstoff (LCH4) befüllt.

Dieses Tanklager ist jedoch ausreichend vollständig – und gefüllt mit Hunderte Flüssigsauerstoff- und Stickstofftanker – beginnen mit dem Super Heavy Booster 4 (B4), dem ersten potenziell flugfähigen Booster von Starship, umfassende kryogene Prüftests. Dieser Prozess begann am 17. Dezember und ein zweiter kryogener Nachweis folgte am 21. Dezember. Am 22. hat SpaceX die Ambitionen seiner Booster-Tests weiter ausgebaut und Super Heavy B4 mehr als alle anderen Booster vor ihm gefüllt und mit zwei oder drei aufgeladen. tausend Tonnen (4,4 bis 6,6 Millionen Pfund) kryogene Flüssigkeiten in etwa zwei Stunden. Es gibt Anzeichen dafür, dass der größte Teil dieser Flüssigkeit tatsächlich flüssiger Sauerstoff (LOx) war – der Starship-Oxidator wird vor dem Start gefüllt – und beide Seiten des Tanklagers waren sichtbar aktiv.

Mit anderen Worten, sobald SpaceX davon überzeugt ist, dass das Tanklager für die Lagerung von flüssigem Methan sicher ist, könnten die ersten Super Heavy-Nass-Generalproben und statischen Feuertests – möglicherweise simulierten vollen Schub kurz vor dem Start – fast sofort beginnen. Sobald alle drei Arme des Turms zumindest teilweise funktionsfähig sind, wird SpaceX zum zweiten Mal auch ein Raumschiff über Super Heavy montieren und erstmals eine vollintegrierte, zweistöckige Starship-Trägerrakete testen können, die den Weg zu der erste Versuch eines Orbitalgeschwindigkeitsstarts nach der Lizenzierung durch die FAA.

Während SpaceX technisch noch nicht mit dem Bau eines Prototyps des tatsächlichen Starship Moon-Landers begonnen hat, der die Menschen auf die Mondoberfläche zurückbringen wird, ist jeder Starship- und Super Heavy-Booster, den es baut und testet, die Grundlage für das Design dieser Variante mit der Crew sowie dem Flotte. Booster und Schiffe, die benötigt werden, um es im Orbit zu versorgen. Starship S20 – der erste fertige Prototyp der Orbitalklasse – hat alle ihm gegebenen Tests bestanden und ist bereit für den ersten Startversuch des Programms mit Orbitalgeschwindigkeit. Wenn die Geschwindigkeit der letzten Tests anhält, könnte Super Heavy Booster 4 nicht weit davon entfernt sein.

Artemis-Delegation der NASA besucht die Starship-Fabrik und die SpaceX-Startrampe