Ryanair legt Berufung ein, nachdem das Gericht die EU-Anordnung zur Rückzahlung der österreichischen Flughafenbeihilfen unterstützt hat

Gesamtansicht des Ryanair-Logos am 16. September 2021 am Hauptsitz in Dublin, Irland. REUTERS / Clodagh Kilcoyne

DUBLIN / LUXEMBOURG, 29. September (Reuters) – Ryanair hat am Mittwoch angekündigt, gegen eine Entscheidung des zweithöchsten Gerichts Europas Berufung einzulegen, mit der die Anfechtung einer einstweiligen Verfügung der EU zur Rückzahlung illegaler Beihilfen in Millionenhöhe von einem österreichischen Flughafen abgelehnt wird. Das Luxemburger Gericht wies auch einen Rechtsstreit von TUIfly zu derselben Frage zurück. In ihrer Entscheidung von 2016 erklärte die Europäische Kommission, dass bestimmte Flughafendienstleistungs- und Marketingvereinbarungen zwischen dem Betreiber des Flughafens Klagenfurt in Südösterreich und Ryanair, TUIfly und HLX – die 2007 mit Hapagfly zu TUIfly fusionierten – den Fluggesellschaften einen unlauteren Vorteil verschafften. Der EU-Wettbewerbswächter sagte, die verlustbringenden Geschäfte seien staatliche Beihilfen für Fluggesellschaften, da diese ihre Betriebskosten senken. Die illegalen Beihilfen an Ryanair schätzte er auf rund 2 Millionen Euro (1,7 Millionen Dollar), TUIfly auf 1,1 Millionen und HLX auf 9,6 Millionen. Ryanair und TUIfly haben die Entscheidungen daraufhin angefochten. Der Gerichtshof entschied in beiden Fällen zugunsten der Kommission. Die Berufung von Ryanair wird nun vor dem EU-Gerichtshof verhandelt, dem höchsten in Europa. Dies sind die Rechtssachen T-448/18 Ryanair und andere / Kommission und T-447/18 TUIfly / Kommission. ($ 1 = 1,1714 Euro) Bericht von Padraic Halpin, herausgegeben von Louise Heavens