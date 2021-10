Apple-Führungskräfte beheben den Mangel an Gesichtserkennung und Touchscreens auf Macs

In ein Treffen mit Das Wall Street Journal Joanna Stern, zwei Apple-Führungskräfte, sprachen über das wohl umstrittenste und sprachen über die fehlenden Funktionen auf dem Mac – Face ID und Touchscreen-Eingabe.



Einer der größten Kritikpunkte am Mac ist die fehlende Face ID. Seit der Einführung von Face ID auf dem iPhone X haben sich einige gefragt, ob Apple es jemals auf den Mac bringen wird. Ein Bericht früher im Jahr schlug vor, dass dies in Zukunft passieren würde, aber die neuen 14-Zoll- und 16-Zoll-MacBook Pros mit der Kerbe und dem Fehlen von Face ID brachten die Debatte zurück in den Mainstream.

Untersuchen, warum dem Mac Face ID fehlt, Tom Boger, Apple Vice President iPad und Mac-Produktmarketing, sagte Stern, dass Berührungsidentifikation ist auf dem Mac bequemer, da die Hände des Benutzers bereits auf der Tastatur liegen.

‌Touch ID‌ in der oberen rechten Ecke der Tastatur ermöglicht es Benutzern, sich einfach zu authentifizieren, indem sie einfach ihren Finger auf den Sensor legen. Dennoch wäre Face ID auf dem Mac wahrscheinlich noch einfacher, da der Mac entsperrt würde, sobald ein Benutzer auf den Bildschirm schaut, ähnlich wie das Verhalten von Face ID auf ‌iPhone‌ und ‌iPad‌.

Was ist mit Face-ID? Wenn ich mir die riesige Kerbe am Laptop anschaue, frage ich mich, warum ich die Maschine nicht mit meinem Gesicht entsperren kann. Herr Boger sagte, dass Touch ID auf einem Laptop bequemer ist, da Ihre Hände bereits auf der Tastatur liegen.

Ein weiteres heißes Diskussionsthema rund um den Mac betrifft die Fähigkeiten des Touchscreens. Die Idee war, dass, wenn Macs Berührungseingaben erhalten, dies den iPad-Verkauf kannibalisieren würde. John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering von Apple, schien dem zuzustimmen und sagte, dass Apple dies nicht für notwendig hielt.

“Wir stellen den besten Touchscreen-Computer der Welt auf einem iPad her. Er ist vollständig dafür optimiert. Und der Mac ist vollständig für indirekte Eingaben optimiert. Wir sahen keinen Grund, dies zu ändern”, John Ternus, Vizepräsident. Apples Senior Präsident der Hardware. Ingenieurwesen, sagte mir.

Ternus und Boger sprachen auch spezifischere Fragen zu den neuen 14-Zoll- und 16-Zoll-MacBook-Pros und Apple-Silizium im Allgemeinen an. Neuere MacBooks verfügen über nicht vom Benutzer skalierbaren RAM, sodass die RAM-Menge nicht aufgerüstet werden kann, wenn ein Benutzer feststellt, dass er mehr Speicher benötigt, als mit dem Computer geliefert wurde.

Die beiden Führungskräfte behaupten, dass Apples “Unified Memory Architecture” eine höhere Leistung auf Macs mit Apple-Silizium ermöglicht, was darauf hindeutet, dass ähnliche Leistungsniveaus ohne UMA nicht erreichbar wären.

Die neuen MacBook Pros haben viele der Funktionen zurückgebracht, die Mac-Benutzer liebten und die während des Laptop-Redesigns im Jahr 2016 weggelassen wurden. Vor allem hat Apple zusätzliche Anschlüsse wie HDMI und MagSafe, Touch-Leiste entfernt, Displays verbessert, etc.

In Bezug auf das Zurücksetzen der Änderungen in diesem Jahr sagte Boger dem Stern, dass Apple immer noch “auf seine Kunden hört”, was bedeutete, dass es letztendlich einige seiner früheren Designentscheidungen rückgängig machen musste.

„Wir hören unseren Kunden ständig zu und haben mit dieser neuen MacBook Pro-Reihe beschlossen, einige Änderungen vorzunehmen, wie wir es oft beim Mac tun“, sagte mir Tom Boger, Vice President of Marketing für Mac. Apple Mac- und iPad-Produkte . Führen Sie das im Executive Translator ins Englische aus und es kommt ziemlich klar heraus: Wir haben uns geirrt.

In dem kompletter Artikel, Stern testet auch die neuen MacBook Pros und begrüßt die Rückkehr von mehr Anschlüssen, Funktionstasten in voller Größe und mehr.