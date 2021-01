Catalin Pozdarie (CEO Hervis) verstärkt BRs re: FOCUS für E-Commerce, Einzelhandel und Logistik

Catalin Pozdarie verfügt über mehr als 23 Jahre Erfahrung im Sport- und Modehandel und hatte verschiedene Managementpositionen in Unternehmen wie Steilmann, Stefanel, Adidas und United Colors of Benetton inne. Ab 2007 legte er den Grundstein für die Aktivitäten von Hervis in Rumänien. Unter seiner Führung hat der österreichische Sportartikelhändler eine Reihe von 38 Filialen in ganz Rumänien erreicht und 2020 zwei neue Standorte eröffnet: in Targu Mures und Targoviste.

„Die Expansionspläne von Hervis wurden während der Pandemie fortgesetzt. Der Targoviste-Laden war der zweite nach der Wiedereröffnung am 15. Juni. Wir glauben, dass Sport gerade jetzt extrem wichtig für die Gesundheit ist und wir nicht aufhören sollten, körperliche Aktivitäten zu betreiben. Wir brauchen keine Leistung, nur Beständigkeit, um uns an ein gesundes Leben zu gewöhnen, sowohl in Bezug auf Bewegung als auch in Bezug auf Ernährung. Wir möchten so nah wie möglich an allen sein, die gesünder leben und Sport treiben möchten. Rumänien ist ein Land mit einem hohen sitzenden Lebensstil, in dem nur 7% der Bevölkerung jede Woche Sport treiben. Wir unterstützen alle und bieten sowohl die notwendige Ausrüstung als auch nützliche Ratschläge für verschiedene Sportarten. Sagte Pozdarie bei der Eröffnung des neuen Hervis-Geschäfts.

In der vorherigen Ausgabe von BRs re: Focus on Retail and Logistics sprach der CEO von Hervis über die Entwicklung von Omnichannel und die Vereinheitlichung aller Kommunikations- und Vertriebsplattformen im Einzelhandel.