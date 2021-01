EU-Nachrichten: Italienische politische Krise gefährdet ein europäisches Projekt | Politik | Neu

Italiens wichtigste politische Parteien haben am Mittwoch Verhandlungen über die Schaffung einer neuen Exekutive aufgenommen, nachdem Premierminister Giuseppe Conte zurückgetreten war. Der Mangel an Regierung des Landes hat Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit Roms geweckt, die Reformen umzusetzen, die erforderlich sind, um die Verteilung gemeinsamer Sanierungsfonds freizuschalten. Der österreichische Europaabgeordnete Lukas Mandl bestand jedoch darauf, dass die Politik verpflichtet sei, sich um Steuergelder zu kümmern, was signalisierte, dass eine Herausforderung entstehen könnte, wenn Italien das Geld weiterhin erhält, ohne die erforderlichen Änderungen vorzunehmen.

Herr Mandl sagte gegenüber Euronews: "Dies ist das Geld der Steuerzahler. Jemand hat hart für dieses Geld gearbeitet, es waren europäische Bürger. "Deshalb sind wir in jedem Fall und in jedem Faden der Politik wirklich verpflichtet, uns so weit wie möglich um die Steuergelder zu kümmern." Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat am Dienstag seinen Rücktritt beim Staatsoberhaupt eingereicht, in der Hoffnung, die Gelegenheit zu haben, eine neue Koalition zu bilden und seine parlamentarische Mehrheit wieder aufzubauen. Die sich verschärfende politische Krise entfaltet sich vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie, bei der mehr als 86.000 Italiener ums Leben kamen – die zweithöchste Zahl der Todesopfer in Europa nach Großbritannien und die sechste weltweit.

Herr Conte verlor letzte Woche seine absolute Mehrheit in der oberen Kammer des Senats, als ein Juniorpartner, die Italia Viva-Partei unter der Führung des ehemaligen Premierministers Matteo Renzi, sofort zurücktrat, nachdem die Regierung die Coronavirus-Krise und die wirtschaftliche Rezession bewältigt hatte. Die Bemühungen, zentristische und unabhängige Senatoren in die Koalition zu ziehen, um die Lücke zu füllen, die Renzi hinterlassen hat, waren wenig erfolgreich, so dass Conte keine andere Wahl hatte, als zurückzutreten und eine formelle Regierungskrise zu eröffnen, die ihm mehr Zeit lässt, eine Einigung zu erzielen. Stunden nach seinem Rücktritt machte Conte ein weiteres leidenschaftliches Plädoyer für Unterstützung und postete auf Facebook, dass er eine "nationale Rettungs" -Regierung mit einer größeren und sichereren Mehrheit aufbauen wolle. "Es ist Zeit, dass die Stimmen derer, die die Zukunft der Republik im Herzen haben, im Parlament gehört werden", sagte er.

Präsident Sergio Mattarella hat einige Zeit für Herrn Conte gelassen, indem er seine formellen Konsultationen mit den Hauptparteien auf Mittwochnachmittag verschoben hat. Danach wird er über den besten Ausweg aus dem politischen Sumpf entscheiden. Wenn er glaubt, dass Herr Conte die Unterstützung erhalten kann, die er für die Bildung einer neuen Verwaltung benötigt, wird ihm der Präsident wahrscheinlich noch ein paar Tage Zeit geben, um zu versuchen, einen Deal abzuschließen und ein neues Kabinett zu bilden. Die Finanzmärkte erholten sich trotz des jüngsten politischen Aufruhrs, und die Anleger hofften, dass Conte schließlich mit einer stabileren Regierung hervorgehen könnte. Bisher haben die wichtigsten Koalitionsparteien – die 5-Sterne-Anti-Establishment-Bewegung und die Mitte-Links-Demokratische Partei – die Bemühungen von Herrn Conte, an der Macht zu bleiben, unterstützt.

"Conte ist das wesentliche Element, und wir müssen die Maßnahmen der Regierung ausweiten und neu starten", sagte Debora Serracchiani, stellvertretende Direktorin von PD, gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender RAI. Die Coronavirus-Krise in Italien hat die schlimmste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst, und die Regierung bemüht sich, einen Plan auszuarbeiten, wie die EU am besten rund 200 Milliarden Euro (240 Milliarden US-Dollar) an EU-Mitteln für die Erholung der Wirtschaft ausgeben kann. Herr Renzi beschuldigte Conte, keine strategische Vision zu haben, und sagte, er riskiere, den beispiellosen Windschlag der EU bei Ausschüttungen zu verschwenden, anstatt langfristige Investitionen zu tätigen. Premierminister Conte ist ein Anwalt ohne direkte politische Zugehörigkeit, aber in der Nähe von 5-Star, der größten Partei im Parlament.