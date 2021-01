West Ham Transfer News: Benidhma unterschreibt einen dauerhaften Vertrag, Hammers in Gesprächen über RB Leipzigs Hwang Hee-Chan | Fußballnachrichten

West Ham hat das Darlehen von Said Benrahma von Brentford in einen dauerhaften Transfer umgewandelt und befindet sich in Gesprächen, um den Stürmer von RB Leipzig, Hwang Hee-Chan, zu verpflichten.

Benrahma kam im Oktober von Brentford ausgeliehen zu West Ham, aber die Premier League-Mannschaft hat jetzt 20 Millionen Pfund plus Add-Ons gezahlt, um einen dauerhaften Vertrag abzuschließen, wodurch die Möglichkeit frei wurde, vor dem Schließen des Transferfensters im Januar einen anderen ausgeliehenen Spieler zu verpflichten.

Möglicherweise wurde Jesse Lingard von Manchester United ausgeliehen. Der Mittelfeldspieler soll unbedingt wieder mit David Moyes im London Stadium zusammen sein.













2:11



Jaydee Dyer von Good Morning Transfers glaubt, dass ein Wechsel zu West Ham Jesse Lingards Karriere fördern könnte



Seit Benrahma im Oktober auf der Seite der Brentford Championship durch London gezogen ist, hat er sich nach und nach in West Hams Top XI hochgearbeitet und war Teil der Startaufstellung in jedem seiner letzten vier Premier-Spiele. League – allesamt Siege .

Der Verein befindet sich auch in Gesprächen mit der Bundesliga-Mannschaft RB Leipzig, um Stürmer Hee-Chan zu verpflichten. Moyes wird eine endgültige Entscheidung über den Kauf des Südkoreaners treffen.













3:05



KOSTENLOS ANSEHEN: Höhepunkte des Sieges von West Ham gegen Crystal Palace in der Premier League



Da Stürmer Sebastien Haller früh im Fenster für Ajax freigegeben wird, scheint der Verein daran interessiert zu sein, Michail Antonio eine alternative Option hinzuzufügen.

Hee-Chan ist erst seit Red Bull Salzburg im vergangenen Sommer zu RB Leipzig gekommen, hat aber einen felsigen Start in die Bundesliga hingelegt und in dieser Saison in neun Spielen nur ein Tor erzielt.

Bild:

West Ham ist in Gesprächen, um RB Leipzigs Stürmer Hwang Hee-Chan zu verpflichten



Der Südkoreaner verpasste mehr als einen Monat nach der Ansteckung mit dem Coronavirus im November und hat seitdem nur zwei Ersatzauftritte absolviert.

Hee-Chan, der Anfang dieser Woche 25 Jahre alt wurde, gewann seinen Wechsel nach Leipzig mit einer beeindruckenden österreichischen Bundesliga-Saison 2019-2020 mit Salzburg, in der er 16 Tore und 22 Vorlagen in allen Wettbewerben beisteuerte.