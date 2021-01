Solar Orbiter bietet einen funkelnden Blick auf Venus, Erde und Mars

ESA / NASA / NRL / Solar Orbiter / SolOHI



Hier auf der Erde sind wir es gewohnt, andere Planeten in unserem Sonnensystem zu suchen und zu entdecken, aber es ist bezeichnend, wann unsere mechanischen Abgesandten uns anstarren und uns unter den Sternen sehen.

Solar Orbiter wurde Anfang 2020 für eine Solarstudienmission gestartet, aber er tourte in seiner Freizeit. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und das Raumschiff Solar Orbiter der NASA haben Ende letzten Jahres eine wunderschöne Szene aufgenommen, als sie Venus, Erde und Mars vor dem Hintergrund von Sternen sahen.

Die Trifecta von Venus, Erde und Mars traf im November ein, als der Heliospheric Imager (SoloHI) des Orbiters die Planeten entdeckte, als das Raumschiff auf einen Vorbeiflug der Venus zusteuerte.

Die ESA hat die Szene gerade als kurzes Video veröffentlicht. Die Venus ist der hellste Planet links im Bild. Die Erde ist in der Mitte und der Mars ist in der unteren rechten Ecke immer tiefer.

“Die Sterne sind im Hintergrund sichtbar und scheinen sich in der Solar Orbiter-Aufzeichnung zu bewegen, wenn sich das Raumschiff um die Sonne bewegt.” ESA sagte in einer Erklärung am Dienstag.

Die Darstellung der Erde und ihrer Freunde durch Solar Orbiter passt perfekt zu einer Geschichte von Ansichten aus anderen Teilen des Sonnensystems. Zum Vergleich können Sie sehen Wie die Erde vom Mars aus aussieht und was ist das sah aus wie die Voyager 1 der NASA Dies ermöglicht es uns, unseren Platz im Universum ins rechte Licht zu rücken.

