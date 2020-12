Das neue Apple M1 MacBook Pro erhält nach Weihnachtsverkäufen Preissenkungen

Der Boxing Day und die Verkäufe nach Weihnachten sind da und wir freuen uns, dieses erstaunliche Angebot auf Apples leistungsstarkem neuen Laptop zu sehen. Im Moment können Sie eine riesige sparen £ 106 Rabatt auf das neue MacBook Pro M1 bei Currys – jetzt nur £ 1.192,24.

Das Wissen, dass die neue MacBook-Linie im letzten Monat veröffentlicht wurde und Rabatte auf Apple-Produkte selten sind, ist sehr viel. Dieser Deal kam zuerst am Black Friday-Wochenende und kurz vor Weihnachten an und war sehr schnell ausverkauft. Es ist also eine große Freude, ihn in den Ferien weiterzumachen.

Die Einsparungen gelten für das niedrigste neue 13-Zoll-MacBook Pro-Modell mit 8 GB und 256 SSDs. Dies ist mehr als genug, um selbst die komplexesten Aufgaben problemlos zu erledigen. Und das ist der niedrigste Preis, den Sie derzeit für dieses Gerät finden. Das brandneue MacBook Pro hat bisher beeindruckende Bewertungen erhalten. Es ist superschnell, perfekt für die Arbeit mit grafikreichen Anwendungen und leistungsstärker als je zuvor. Lesen Sie unsere vollständigen 13-Zoll-MacBook Pro M1 Test für mehr Informationen.

Bestes Angebot: Großbritannien Apple MacBook Pro M1 (2020): £ 1,299 £ 1.192,24 bei Currys

Sparen Sie £ 106: Riesige Einsparungen, dies ist das billigste, das Sie derzeit im Internet für das brandneue 13-Zoll-MacBook Pro mit 8 GB und 256 SSDs finden.

Siehe das Angebot

