Das Europäische Parlament wird am Mittwoch eine Entschließung erörtern, in der die 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union zur “Zone der Freiheit” für LGBT-Menschen erklärt werden.

Die Associated Press berichtet, dass der Antrag Ein Großteil davon ist eine Reaktion darauf, dass Gemeinschaften im EU-Mitglied Polen symbolische Resolutionen verabschieden, in denen sie sich für frei erklären von dem, was konservative Politiker als „LGBT-Ideologie“ bezeichnen. Städte sagen, dass sie sich für ihre katholischen Werte einsetzen, aber LGBT-Aktivisten kontern, dass diese Resolutionen diskriminierend sind und die Schwulengemeinschaft dazu bringen sollen, sich unerwünscht zu fühlen.

Die Entschließung wurde von der Multi-Stakeholder-Gruppe der EU, der LGBTI-Intergruppe, angenommen, die erklärte, sie habe genügend Unterstützung, um die Entschließung zu billigen. Die Maßnahme würde auch Probleme angehen, mit denen Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transgender, Intersexuelle und Queer in der EU konfrontiert sind.

Liesje Schreinemacher, eine niederländische Gesetzgeberin und stellvertretende Vorsitzende der LGBTI-Intergruppe, teilte der PA mit, dass die Resolution ungefähr zum zweiten Jahrestag der ersten polnischen Gemeinschaft, die eine Anti-LGBT-Resolution verabschiedete, geplant sei.

“Wir wollten ein starkes Signal nach Polen senden, dass wir ganz Europa als LGBTI-Freiheitszone sehen”, sagte Schreinemacher. “Aber jedes europäische Land hat Arbeit zu erledigen.”

Die Palästinensische Autonomiebehörde berichtet, dass die lokalen Anti-LGBT-Resolutionen Polens sowohl das internationale Image als auch die Finanzen der lokalen Gemeinschaften geschädigt haben. Die EU und das Drittland Norwegen blockieren Gelder, weil sie dies als diskriminierend ansehen.

Im September letzten Jahres haben die Botschafter von 50 Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten, unterzeichneten einen offenen Brief Befragung des Engagements der polnischen Regierung für LGBT-Rechte wegen Bedenken hinsichtlich des Vorgehens der Regierung von Präsident Andrzej Duda.

„Wir würdigen die harte Arbeit von LGBTI und anderen Gemeinschaften in Polen und auf der ganzen Welt sowie die Arbeit all derer, die sich für die Menschenrechte von LGBTI und anderen Angehörigen von Gemeinschaften einsetzen, die mit Ähnlichkeiten konfrontiert sind, und Diskriminierung beenden . insbesondere aufgrund der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität “, Brief lesen.

Zu dieser Zeit bestritt der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki, dass LGBT-Menschen in Polen eingeschränkt oder bedroht seien, und sagte, Toleranz sei Teil der „polnischen DNA“.

Nach a Rangfolge Von ILGA-Europe, einer LGBT-Interessenvertretung, belegt Polen derzeit den 42. Platz von 49 europäischen Ländern in Bezug auf Gesetze, die die Menschenrechte von LGBT-Menschen respektieren.