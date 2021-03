People News: Vancouver Convention Center, ECA, Albany Capital Center, Reed-Ausstellungen und mehr Nutzen Sie neue Führungsqualitäten und erweitern Sie Ihre Teams



Auf dem Weg ins zweite Quartal 2021 kündigen Event-Organisationen und -Verkäufer überall neue Mitarbeiter und Beförderungen an. Finden Sie heraus, wer in letzter Zeit in der Messebranche Fortschritte gemacht hat:

Dana Freker Doody trat dem Führungsteam des Anbieters digitaler Live- und On-Demand-Plattformen bei JUNO als Vizepräsident für Marketing und Kommunikation. In seiner neuen Rolle wird Freker Doody Strategien entwickeln, um Kunden zu bedienen und das Geschäft zu sichern, und gleichzeitig eine Kommunikationsplattform entwickeln, die die Marke definiert.

Zuletzt war sie Vizepräsidentin für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit bei The Expo Group.

„Es ist für unsere Mission von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass wir jedem Partner dienen und ihn betreuen [and] Dana wird bei jedem Schritt sicherstellen, dass wir nicht nur reden, sondern nachziehen “, sagte Josh Hotsenpiller, CEO von JUNO. “Danas Markenbekanntheit und Erfahrung insbesondere bei Veranstaltungen, Messen und Hybridveranstaltungen werden unseren Kunden einen phänomenalen Service bieten.”

Nach einer umfassenden Suche nach Rekrutierungen in Nordamerika, Kanada Vancouver Convention Center ernannt Don Marcellus als neuer Direktor für Facility Management.

Marcellus bringt 15 Jahre Führungserfahrung im Betrieb und in der Wartung von Einrichtungen sowie umfangreiche technische Erfahrung als professioneller Ingenieur in seine neue Position bei VCC ein. Zuletzt arbeitete er bei BC Ferries, wo er die Bemühungen der Tsawwassen Terminal Maintenance Group leitete und leitete und Operationen in Delta, Richmond und Galiano Island unterstützte.

“Mit Dons Führung und beträchtlichem Fachwissen können wir die Fähigkeit unserer Organisation stärken, in dieser für unsere Branche beispiellosen Zeit innovativ zu sein und nachhaltig zu arbeiten”, sagte Craig Lehto, Geschäftsführer von VCC.

Das neu gebildete Allianz von Ausstellungen und Konferenzen getippt Thomas F. “Tommy” Goodwin sein Vizepräsident für Regierungsangelegenheiten sein. Als vollwertiges Mitglied des ECA-Führungsteams wird Goodwin dazu beitragen, die Mission der Interessenvertretung zu erfüllen: das Bewusstsein für die Auswirkungen von Live-Geschäftsereignissen auf die Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen bei Entscheidungsträgern zu schärfen und gleichzeitig die gemeinsamen Interessen der Branche in der richtigen Reihenfolge zu verteidigen ein günstiges Betriebsumfeld in den Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten

Goodwin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Leitung einer Vielzahl von Regierungsbeziehungen, öffentlichen Angelegenheiten und Interessenvertretung für mehrere weltweit anerkannte Verbände und Unternehmen, darunter Oracle Corp., AARP und das Project Management Institute. Derzeit ist er Präsident des Nationalen Instituts für Lobbying und Ethik und ehemaliger Präsident des Beirats für Regierungsbeziehungen und Verteidigungsfachleute der ASAE.

Das Albany Capital Center gefördert Ana Purritano an den Verkaufsleiter. Purritano ist seit der Eröffnung im März 2017 bei ACC als Head of Event Services als Teil des Eröffnungspersonals tätig.

In ihrer neuen Rolle wird Purritano dafür verantwortlich sein, Einnahmen für das ACC zu generieren, indem sie Beziehungen zu bestehenden Konten unterhält und neue Geschäfte erwirbt, vor ihren Veranstaltungen mit Kunden interagiert und am Tag ihres Besuchs als Koordinatorin vor Ort fungiert.

Purritano begann ihre Karriere bei BBL Hospitality im Hilton Garden Inn im Albany Medical Center, wo sie die Gästebetreuung und die Veranstaltungsplanung leitete.

“Mit mehr als sieben Jahren Erfahrung im Bereich Event Services freuen wir uns darauf, dass Ana in dieser Rolle weiter wächst und die Einrichtung dabei unterstützt, neue Geschäfte in unserer Region zu tätigen”, sagte Doug McClaine, General Manager von ACC.

Reed stellt aus war damit beschäftigt, neue Führungspositionen in den Geschäftsbereichen Großbritannien und Deutschland / Österreich zu fördern.

Reed Exhibitions UK wurde kürzlich ernannt Peter Kumposcht Als Director of Sales and Marketing und General Manager der Aktivitäten von Reed Exhibitions India zur Unterstützung von COO Anuj Mathur und CFO Arun Bhalla. Kumposcht verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Digital, Daten, Marketing und Vertrieb und berichtet an Anna Dycheva-Smirnova, CEO von Reed Exhibitions UK, Russland, dem Nahen Osten und der Türkei.

Benedikt Binder-Krieglstein, Der CEO von Reed Exhibitions Austria wurde gebeten, Reed Exhibitions Germany als CEO zu leiten. Der Wiener Manager kam 2015 als operativer Geschäftsführer zu Reed und war verantwortlich für die Reed Messe Salzburg und die Reed Messe Wien. Er gewann zum ersten Mal den Titel des CEO im Jahr 2017.

Binder-Krieglstein leitet mit COO das neue Messemanagement-Team des Unternehmens für Reed ATD-Ausstellungen (Österreich und Deutschland) Barbara Leithner, FINANZVORSTAND Ronald Herzog und CSO Michael Koehler.

Leithner, ehemals COO von Reed Exhibitions Austria, übernimmt jetzt auch die Portfolio-Verantwortung für Reed Exhibitions Germany, während Herzog, seit November 2017 CFO von Reed Exhibitions Austria, CFO in Österreich und Deutschland wird. Köhler, ehemals Reed Exhibitions Germany, übernimmt die Rolle des Chief Strategy Officer.

Global Experiential Marketing Agency Auswirkungen XM stellte einen Veteranen der Eventbranche ein Michael Stotsky als Senior Director für New Business Development.

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Event- und Erlebnismarketing bringt Stotsky umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Unterhaltung, Sport und Technologie in seine neue Rolle ein. Er wird eng mit den Führungs- und Kundenentwicklungsteams zusammenarbeiten, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig das Wachstum in neuen Bereichen voranzutreiben.

Vor seinem Eintritt bei Impact XM war Stotsky die letzten zwei Jahre als Director of Strategic Accounts and Business Development bei tätig INVNT, eine in New York ansässige globale Marketing- und Werbeagentur. Zu seinen früheren Erfahrungen gehören auch fünf Jahre als Vice President von RedPeg Marketing und vier Jahre als Vice President von Sensio Inc., jetzt bekannt als Made By Gather.

Laurie Kamal wurde vom Vice President of Finance zum President und Chief Financial Officer von befördert MSM Inc.

Laut CEO Donna Shultz, die das Unternehmen 1993 gründete und es in den letzten zehn Jahren von einem Messeanbieter zu einer Live-Agentur für digitale Erlebnisse machte, war der jüngste Schritt zur Förderung von Kamal einfach.

„Nach 14 Jahren als Vice President of Finance bei MSM war Laurie eng in alle Aspekte des Geschäfts involviert – vom Bau- und Lagerbetrieb über die Implementierung unseres neuen ERP-Systems bis hin zu allen Kundenbeziehungen auf hoher Ebene“, sagte Shultz. „Sie bereitet sich seit Jahren auf diese Gelegenheit vor und wird die Organisation zweifellos in ein erfolgreiches neues Kapitel ihres Erbes führen.

Kreative Agentur für Markenerlebnisse mit Sitz in London und New York Glücklich einundzwanzig, Teil von Aeorema Communications PLC, hat vier neue Mitglieder für seine Teams für Produktion sowie kreative und digitale Lösungen eingestellt.

Sie beinhalten Pete starrte als leitender Designer; Beth Nicholas als Account Manager, Roser Ramirez als technischer Produktionsleiter und Alan lang als Junior CSS Designer.

Starling tritt der Agentur als leitender Designer nach einer Karriere bei Ausstellungen, Veranstaltungen und als Konzeptkünstler für die Filmindustrie bei. Long tritt dem Kreativteam auch als Junior-CSS-Designer bei, um den internen Ausbau der kreativen digitalen Dienste der Agentur fortzusetzen.

Nicholas und Ramirez schließen sich einem der Key Accounts der Agentur an und werden sich auf die Entwicklung digitaler und hybrider Dienste für die Technologie-, Medien- und Rundfunkkunden der Agentur konzentrieren. Nicholas tritt einer globalen Rolle als Account Director bei und verfügt über acht Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Mehrkanal-Markenaktivierungen und Messkampagnen für Kunden.

Haben Sie Neuigkeiten von Personen, die Sie teilen möchten? Wenden Sie sich an [email protected]

Verpassen Sie keine Neuigkeiten rund um die Veranstaltung: Abonnieren Sie unseren wöchentlichen E-Newsletter HIER und engagieren Sie sich mit uns auf Twitter, Facebook, LinkedIn und Instagram!