„Es ist absolut echt“: Toto Wolff räumt ein, dass die feindselige Beziehung zu Christian Horner nichts für Netflix ist

Toto Wolff von Mercedes sagte, die Rivalität zwischen ihm und dem Red-Bull-Chef sei „absolut echt“ und keine Netflix-Show.

In dieser Saison ist zwischen Mercedes-Chef Toto Wolff und Red Bulls Christian Horner keine Liebe verloren gegangen. Von beiden Seiten wurden Worte gesprochen, die den Druck zeigten, der in diesem Meisterschaftskampf zwischen den beiden Teams aufgebaut wurde.

Vor Abu Dhabi, dem letzten Rennen der Saison, liegen Max Verstappen von Red Bull und Lewis Hamilton von Mercedes punktgleich. Damit wird das Rundstreckenrennen von Yas Marina das entscheidende Rennen um die Fahrerwertung.

Angesichts der Tatsache, wie eng diese Saison für die beiden besten Teams war, tauschten die beiden Teammanager feurige Bemerkungen aus, die das Drama dieser Saison noch verstärkten.

Toto Wolff war zu Gast bei F1-Nation-Podcast, wo er seine offenen Bemerkungen zum letzten Rennen in Abu Dhabi und der fast zu Ende gehenden Saison machte.

Wolff wurde im Podcast nach seinem angespannten Verhältnis zu Red-Bull-Big Boss Christian Horner gefragt. „Ich denke, wir werden uns respektieren, sobald die Meisterschaft gewonnen ist, und zwar in beide Richtungen“, sagte Wolff.

„So heiß es zwischen einzelnen auch sein mag, es wird sich beruhigen [after the season]. „

Die Wirkung von Netflix auf ihre Beziehung

Der Podcast-Moderator fragte, ob die Rivalität zwischen den beiden echt sei oder nur zur Show für die nächste Staffel von Drive To Survive.

„Ja, es ist absolut authentisch, weil so viel auf dem Spiel steht: Es gibt ambitionierte Leute, ein ambitioniertes Team, die mit Leib und Seele um diese Meisterschaft kämpfen.

„Sobald du drin bist [battle], haben Sie nicht die Möglichkeit, einen Raum für eine andere Person zu schaffen. Zumindest für mich habe ich keine negativen oder positiven Emotionen. Ich versuche nur, an diesem Ort zu bleiben.

„Manchmal habe ich mich von bestimmten Kommentaren mitreißen lassen, die mich wirklich genervt haben, aber nur zweimal in dieser Saison. Der Rest ist keine Emotion. Positiv oder negativ. „

„Wir sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. So wie wir die Welt sehen, versuche ich nur ehrlich zu bleiben, was ich für richtig halte und [Horner] tut es auf seine Art. Vielleicht können wir in Zukunft darüber lachen, aber nicht heute. schließt der Österreicher.

Sergio Perez von Red Bull würde im Kampf um den P3 28 Punkte in Höhe von Mercedes-Valtteri Bottas benötigen, sodass die Konstrukteurswertung für die Saison 2021 mit ziemlicher Sicherheit in der Tasche für Mercedes ist.

Es bleibt nur noch zu entscheiden, wer in dieser Saison zum Meister gekrönt wird, und das wird bei diesem letzten Rennen in Abu Dhabi am 12. Dezember entschieden.

