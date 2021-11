Österreichischer Skirennläufer Leitinger übernimmt überraschend die Führung beim WM-Auftakt

Der österreichische Skifahrer Roland Leitinger überraschte die Favoriten vor dem Rennen mit der schnellsten Zeit des ersten Laufs des Saisonauftakt-Riesenslaloms der Herren am Sonntag.

Leitinger, der als 19. gestartet war, hatte ein fehlerfreies Rennen vor Weltmeister Matthieu Faivre aus Frankreich mit 0,19 Sekunden Vorsprung, gefolgt vom Schweizer Marco Odermatt mit zwei Hundertstel weiter auf Rang drei.

Der amtierende Weltmeister und GS-Weltcup-Sieger Alexis Pinturault hatte in der zweiten Etappe 0,57 Rückstand aufzuholen, während der Amerikaner River Radamus in seinem Rennen mit einer akrobatischen Aufholjagd beeindruckte, bevor er als Neunter schnellster wurde.

Als die Top-Skifahrer auf einer noch halbschattigen Loipe rasten, schien die Sonne zum Start von Leitinger.

„Ich habe die richtige Balance zwischen Aggression und Kontrolle gefunden. Bei all den zwanzig Toren am Steilhang kann man nicht alle Risiken eingehen“, sagte Leitinger.

Leitinger wurde Zweiter hinter Marcel Hirscher und holte Silber bei der WM 2017, wurde aber in einem Weltcup-Riesenslalom nicht besser als Sechster. Er sicherte sich jedoch ein Podium, nachdem er 2019 in einem Parallelrennen Dritter wurde.

Bleibt er in Führung, wäre Leitinger neben Hirscher der erste österreichische Skifahrer, der seit dem Sieg von Philipp Schörghofer im Februar 2011 eine GS gewinnt. Hirscher, achtmaliger Gesamtsieger, der vor zwei Jahren zurückgetreten ist, dominierte die Disziplin für viele. Jahren und gewann sechs Mal den GS-Saisontitel.

Radamus vermied einen Sturz, als sein rechter Ski hoch in die Luft schwebte und der Amerikaner tat gut daran, auf Kurs zu bleiben und im ersten Lauf um eine Top 10 zu kämpfen.

„Ich wollte die Saison einfach so starten und alles hinter mir lassen“, sagte Radamus, dessen bestes GS-Ergebnis der 14. in einem Rennen in Bulgarien im vergangenen Februar war.

„Ich habe das Gefühl, dass ich die Geschwindigkeit im Training hatte. Und so versuche ich einfach, furchtloser zu sein, es mehr zu nehmen und anzugreifen. Ich habe viele Fehler gemacht, aber es hat sich am Ende ausgezahlt, weil ich am Limit gegangen bin.

Radamus war 2019 Junioren-Weltmeister in der GS, hatte aber Mühe, diese Ergebnisse in Weltcup-Rennen zu wiederholen.

„Ich hatte letztes Jahr zu oft das Gefühl, dass ich die Kurven, die ich nicht geladen habe, bereut habe, im Gegensatz zu den Fehlern, die ich gemacht habe“, sagte er. „Ich bin wirklich stolz auf meine Intensität und stolz auf meine Bemühungen. „

Aufsehen erregte Radamus nicht nur mit seinem Skifahren, sondern auch mit seiner Tradition, mit einem bunten Auftritt zum Saisonauftakt in Österreich anzukommen.

„Nur zum Saisonauftakt“, sagte er und zeigte auf die Pantherfarben auf seinem Kopf. „Dieser ist von Chad Fleischer, einem großartigen amerikanischen Speed-Skifahrer der vergangenen Jahre. Das ist also meine Hommage an ihn, es ist cool und es bekommt viele Kommentare.

Ein weiteres Mitglied des US-Skiteams Ryan Cochran-Siegle kehrte neun Monate nach einem Unfall in Kitzbühel mit einem leichten Nackenbruch in den Weltcup zurück.

Cochran-Siegle wurde 31. und verpasste das Qualifying für den zweiten Lauf um eine Hundertstelsekunde.

