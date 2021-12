Die „Black Box“ wird Klimadaten für zukünftige Zivilisationen sammeln

Mit seinen dicken Stahlwänden, Akkus und Sonnenkollektoren behaupten die Entwickler von „Earth’s Black Box“, dass das stadtbusgroße Bauwerk angesichts der Klimakrise selbst unzerstörbar sein und den Menschen überleben soll.

„Die Box wird als unzerstörbares und unabhängiges Dokument über die ‚Gesundheit‘ unseres Planeten fungieren“, sagte Jonathan Kneebone, Künstler und Direktor des Kunstkollektivs Glue Society, das an dem Projekt beteiligt ist, gegenüber CNN. „Und wir hoffen, dass er die Führung zur Rechenschaft zieht und die gesamte Bevölkerung zu Aktionen und Reaktionen anregt.“

Während der Bau der Box erst im nächsten Jahr abgeschlossen ist, haben Festplatten bereits seit dem damit begonnen, algorithmusbasierte Ergebnisse und Gespräche aufzuzeichnen. COP26 Klimagipfel November in Glasgow, Schottland.

„Die Blackbox der Erde wird jeden Schritt aufzeichnen, den wir in Richtung dieser Katastrophe unternehmen“, Hersteller schreiben hinter dem Projekt, darunter Forscher der University of Tasmania und ein Unternehmen für Marketingkommunikation, Clemenger BBDO . „Hunderte von Datensätzen, Messungen und Interaktionen zur Gesundheit unseres Planeten werden kontinuierlich gesammelt und für zukünftige Generationen sicher gespeichert.“

Der Stahlmonolith wird alle klimabezogenen Gespräche und Artefakte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dokumentieren, einschließlich Änderungen der Land- und Meerestemperaturen, der Ozeanversauerung, der Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre, der menschlichen Bevölkerung, des Energieverbrauchs, der Militärausgaben, politischer Änderungen und mehr.

Nach Angaben der Hersteller wird die Kiste mit Speicherdisketten gefüllt und lädt kontinuierlich wissenschaftliche Daten aus dem Internet herunter, die von den Sonnenkollektoren und der Batterie der Struktur mit Strom versorgt werden.

Die Entwickler glauben, dass die Blackbox genügend Daten für die nächsten drei bis fünf Jahrzehnte speichern kann, und setzen ihre Forschungen fort, um ihre Speicherfähigkeiten über die Archivierung von Storys und die Datenkomprimierung hinaus zu erweitern.

Kneebone sagte, die Macher versuchen immer noch herauszufinden, wer die Box in ferner Zukunft verwenden könnte, da der Zugriff darauf schwierig ist und modernste Technologie erfordern würde.

Ähnlich wie beim Rosetta-Stein, sagte er, planen sie, mehrere Kodierungsformate zu verwenden, einschließlich mathematischer Symbolik für ihre längerfristigen analogen Stahlplattenbeschriftungen, die die Anweisungen enthalten würden, die zum Entschlüsseln der Schachtel von jedem, der sie findet, enthalten würden.

„Es ist unmöglich vorherzusehen, wer oder was finden wird [the box], aber es kann davon ausgegangen werden, dass es nutzlos ist, es sei denn, es wird von jemandem oder etwas Intelligentem und Zivilisiertem entdeckt, das in der Lage ist, die grundlegende Symbolik zu verstehen und zu interpretieren “, erklärte er.

Jüngere Generationen könnten von dem Projekt profitieren, indem sie es nutzen, um Lösungen zu finden, da sie durch zukünftige Katastrophen aufgrund des Klimawandels am stärksten gefährdet sind, wie landschaftsverändernde Waldbrände, historische Dürren, Meereswellen, sengende Hitze und tödliche Überschwemmungen, die weiterhin jedes Jahr verschlechtern.

„Es ist ein sehr kreativer Weg, sich dem potenziell schlimmsten Ergebnis der Klimakrise zu nähern, indem man im Wesentlichen diesen ‚Doomsday Safe‘ für [climate] Daten“, sagte Vladislav Kaim, ein junger Klimaaktivist aus Moldawien, der Teil der Jugendberatungsgruppe des UN-Generalsekretärs zum Klimawandel ist, gegenüber CNN.

EIN aktuelle Analyse vom Watchdog Climate Action Tracker warnte, dass die Welt nach der aktuellen Politik – nicht nach Vorschlägen, sondern nach dem, was die Länder tatsächlich tun – auf dem Weg zu einer Erwärmung um 2,7 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau ist. Wissenschaftler sagten, der Planet sollte bleib unter 1,5 Grad um die schlimmsten Folgen der Klimakrise zu vermeiden.

Die Entwickler der Blackbox sagen, dass sie Politiker und Wirtschaftsführer dafür verantwortlich machen könnte, wie sie den Klimawandel angehen.

„Für mich zeigt es, wie sehr es im Klimaraum keine Konsistenz gibt, Politikern bei allem zu vertrauen, was sie sagen“, sagte Kaim. „Es sendet eine sehr starke Botschaft aus, dass die wahre Blackbox hier in den Köpfen von Politikern ist, die alle nötigen Hebel hatten, um eine Katastrophe abzuwenden, sich aber entschieden haben, weiter zu geben, bis es zu spät war.“

Nach Aktivierung der Blackbox wird die Klimadatenbibliothek über eine Online-Plattform zugänglich. Besucher können sich auch drahtlos mit der Box verbinden, die sich an einem abgelegenen Ort zwischen Strahan und Queenstown in Tasmanien befindet.

„Wir prüfen die Möglichkeit, ein elektronisches Lesegerät aufzunehmen, das in der Box verbleibt und bei Sonneneinstrahlung aktiviert wird.

Da die Klimakrise anhält, könnte die Box in vielen Jahren eine Blaupause für eine Lösung sein.