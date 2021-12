Iran, P4 + 1 wird am Donnerstag die Verhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen in Wien wieder aufnehmen

Der Iran und die fünf anderen Parteien des Atomabkommens von 2015 werden am Donnerstag (9 aus dem Abkommen und die Wiederaufnahme des belagerten internationalen Dokuments.

Der iranische Chefunterhändler für die Wiener Gespräche Ali Bagheri-Kani, der zu Gesprächen mit russischen Beamten in Moskau ist, gab am Dienstag den endgültigen Termin bekannt und sagte die beiden Teheraner Pläne, die in der siebten Gesprächsrunde mit anderen Unterzeichnern des Atomabkommens vorgeschlagen wurden, offiziell bekannt als Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), kann den Verhandlungsprozess ernsthaft voranbringen.

Er fügte hinzu, er „halte es für notwendig, Konsultationen mit russischen Beamten zu führen, damit wir die Verhandlungen am Donnerstag in einer fortschrittlichen und konstruktiven Atmosphäre fortsetzen können“.

Bagheri-Kani, stellvertretender iranischer Außenminister für politische Angelegenheiten, erklärte, dass die beiden vorgeschlagenen Projekte nicht neu seien und mit Texten übereinstimmten, die zuvor von beiden Seiten während der Verhandlungen vereinbart worden seien mit einigen Änderungen und Ergänzungen, um die Lücken zu füllen.

Der hochrangige iranische Diplomat sagte, das Land habe seit Beginn der siebten Runde der Wiener Gespräche ähnliche Konsultationen mit chinesischen Beamten geführt.

Das JCPOA wurde im Mai 2018 vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump abgeschafft. Trump zielte dann mit einer, wie er es nannte, „maximalen Druck“-Kampagne auf die iranische Wirtschaft ab, die den Iran nicht dazu zwang, einen „neuen Deal“ auszuhandeln.

Der Iran und die fünf anderen Parteien des JCPOA haben im April in der österreichischen Hauptstadt Gespräche mit dem Ziel aufgenommen, die Sanktionen aufzuheben, nachdem die USA unter Präsident Joe Biden ihre Bereitschaft bekundet hatten, zu dem Abkommen zurückzukehren.

Diplomaten der teilnehmenden Länder trafen sich am Montag zum siebten Mal in Wien, nachdem die Gespräche wegen der Präsidentschaftswahl im Iran unterbrochen worden waren. Fünf Tage intensiver Gespräche endeten am Freitag, nachdem die Parteien zu weiteren Konsultationen in ihre jeweiligen Hauptstädte zurückgekehrt waren.

Bagheri-Kani kündigte letzte Woche an, der Iran habe anderen Parteien zwei Vorschläge zur Aufhebung der Sanktionen und Teherans Nuklearverpflichtungen vorgelegt und werde einen dritten Entwurf vorlegen.

In einem Gespräch mit Reportern am Ende der Gespräche sagte er, dass die P4 + 1-Ländergruppe die Gelegenheit gehabt habe, ihre Hauptstädte zu den von der Islamischen Republik vorgeschlagenen Plänen zu konsultieren, und dass Teheran auf eine „vernünftige, dokumentierte und rationale“ warte. .

Bei einem Treffen in Moskau am Dienstag betonten Bagheri-Kani und der stellvertretende russische Außenminister Sergei Ryabkov die Bedeutung weiterführender bilateraler Konsultationen zu internationalen Fragen und künftigen Gesprächen zwischen dem Iran und den P4+1.

Iranischer Abgeordneter: fruchtbarer Boden für eine Win-Win-Vereinbarung

Der Sprecher des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des iranischen Parlaments, Mahmoud Abbaszadeh Meshkini, sagte am Dienstag gegenüber Reportern, Teheran sei mit „gutem Willen und Ernsthaftigkeit“ in die neue Gesprächsrunde mit P4+1-Staaten eingetreten und forderte die Gegenseite, insbesondere den Westen, auf, nachziehen, damit sich beide Seiten einigen können.

„Angesichts dessen, was sich im Besitz der Islamischen Republik Iran befindet, scheint der Boden für einen Win-Win-Deal fruchtbar zu sein, da der Iran einer Win-Lose-Verhandlung überhaupt nicht zustimmen wird“, fügte der Minister hinzu.

Er sagte, Außenminister Hossein Amir-Abdollahian habe dem Ausschuss über die jüngsten Gespräche mit P4 + 1-Ländern sowie über andere Aspekte der Außenpolitik des Landes berichtet.