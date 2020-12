Erwartungen übertroffen: Nike-Aktien erreichten nach Handelszeiten ein Rekordhoch: Nike kehrt dank Online-Boom | auf Wachstumspfad zurück Botschaft

Aktien in diesem Artikel

Der weltweit größte Sportartikelhersteller Nike profitiert weiterhin von den boomenden Verkäufen im Internet bei der Koronapandemie. Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende November stieg der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr um zwölf Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar, wie der adidas-Rivale am Freitag nach der Schließung des US-Marktes bekannt gab. Der Umsatz stieg im Online-Geschäft um mehr als 84 Prozent um insgesamt neun Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente Nike 1,25 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie stieg von 70 Cent auf 78. Laut Factset hatten Analysten den Umsatz im Konsens auf 10,55 Milliarden US-Dollar und den Gewinn pro Aktie auf 63 Cent geschätzt.

Nike konnte in allen Regionen wachsen. Wachstumstreiber war jedoch das Geschäft in China, das um 24 Prozent zulegte; währungsbereinigt betrug der Anstieg 19 Prozent. China hat zum ersten Mal in einem Quartal die 2-Milliarden-Dollar-Marke erreicht. In der Region Europa / Naher Osten / Afrika stieg der Umsatz bereinigt um Währungseffekte um 12 Prozent. In Nordamerika stieg der Umsatz jedoch nur um 1 Prozent.

Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Nike geht nun von einem Wachstum von 13 bis 15 Prozent aus. Bisher hatte der Sporthersteller eine Umsatzsteigerung im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich angenommen. Nike verwies auf die dynamische Situation im Zusammenhang mit der Koronapandemie. In Teilen der USA und Europas gibt es beispielsweise neue staatliche Beschränkungen. Nike wird daher beim Aufbau von Lagerbeständen weiterhin vorsichtig handeln. Auch die Erwartungen an die Bruttomarge haben sich verbessert.

Die US-Bank JPMorgan erhöhte ihr Kursziel für Nike nach den guten Zahlen von 146 auf 170 US-Dollar. Die Klassifizierung wurde bei “Übergewicht” belassen. Der Adidas-Konkurrent schnitt besser ab als erwartet, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Samstag veröffentlichten Studie.

Die Aktie stieg dann nach Handelsschluss um 3,6 Prozent auf 144 US-Dollar und übertraf damit das Rekordhoch, das sie am Donnerstag im regulären Handel erreicht hatte.

BEAVERTON (Dow Jones / dpa-AFX)

