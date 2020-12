“Beat the Star”: Videobeweise für Milski und Zietlow – TV

Am Samstagabend zeigte ProSieben die letzte Ausgabe von „Schlag den Star“ in diesem Jahr. Mit dem engsten Finale aller Zeiten. Sonja Zietlow (52) trat gegen Jürgen Milski (57) an und die beiden Gegner gaben sich nichts.

Im letzten Spiel wurde es wirklich dramatisch: In Spiel 15 „Wall“ waren sogar Videobeweise erforderlich, um den Gewinner des Abends zu ermitteln.

Denn mit bloßem Auge konnte nicht geklärt werden, ob Milski in der vorgegebenen Zeit pünktlich einen Stein herausgezogen hatte. Also schaute sich der Regisseur diese Szene noch einmal an – es ist noch nie passiert.

Selbst nach mehrmaligem Betrachten des Videobeweises rauchten die Köpfe weiter – es war eine Frage von Millimetern und Millisekunden, niemand wollte das wirklich entscheiden.

Am Ende löste Milski den Geist selbst auf: “Es sieht so aus … Sonja hat gewonnen.” Damit ist Jürgen der fairste Gewinner aller Zeiten – und in der Millimeterentscheidung gewinnt Zietlow den 100.000-Euro-Bonus.

Der Sender ProSieben schrieb auf Instagram: “In 55 Ausgaben war es wahrscheinlich noch nie so eng”.

“Willst du mich ficken?”

Eigentlich sollte TV-Moderatorin Sonja Zietlow gegen Drag Queen Olivia Jones (51) antreten. Es war jedoch krankheitsbedingt abgesagt worden, woraufhin kurzfristig ein Ersatz organisiert werden musste: Jürgen Milski. Der „Big Brother“ -Star wurde gerade beim „Festival of Reality Stars“ als „hellste Kerze“ ausgewählt – aber Sonjas IQ ist allgemein bekannt und gefürchtet, da er beeindruckende 132 Punkte erzielt.

READ Barbara Meier (GNTM / Prosieben): Das Model Heidi Klum wurde bei Meis 'Hochzeit wegen seiner Kleidung heftig kritisiert



Sonja war dem Spiel ziemlich schnell voraus – auch wenn es um körperliche Anstrengung ging. Im Spiel mit vier “Bälgen” mussten mehrere Luftballons aufgeblasen und in drei Runden mit dem Fuß geplatzt werden.

Und Sonja war hier besonders schlau: Sie pumpte abwechselnd mit beiden Füßen einen Ballon auf und war damit viel schneller als ihre Konkurrentin.

Bereits nach der ersten Runde spürte er Betrug: „Mit dem letzten Ballon bist du nur dreimal darauf getreten und dann platzte er. Willst du mich ficken? Hast du eine nadel Sie fragen sich – warum ist das so? “”

Aber er hatte nie die Idee, einen kurzen Blick darauf zu werfen, welche Taktik Frau Zietlow in der nächsten Runde anwendete. Schon jetzt hatte Sonja ihre Luftballons in kürzester Zeit geplatzt und Jürgen immer frustrierter gemacht.

Er war verärgert: „Wie machst du das? Es tritt nur zweimal darauf und dann platzt es! Wenn Sie hier herumdrehen …! “”

Die Twitter-Community hatte in der Zwischenzeit viel Spaß, denn Jürgen ist es auch jetzt noch nie in den Sinn gekommen, Sonjas Technologie zu lernen.

In der dritten Runde konnte es sogar Kommentator Ron Ringguth (54) nicht glauben: “Er schaut immer noch nicht!”

Erst nach dem Spiel, das er natürlich mit großem Abstand verlor, schnallte Milski seinen Fauxpas an – und hier gab es absolut keinen Betrug. Er lobte Sonja sanftmütig: „Wow, bist du schlau? Sie können den Unterschied im IQ erkennen. “”