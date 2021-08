Ermittlungen wegen versuchten Mordes nach sieben Vergiftungen an der Universität

Durch den Vorfall an der Technischen Universität Darmstadt seien blaue Verfärbungen an ihren Gliedmaßen aufgetreten, teilten die deutsche Polizei und die hessische Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer Pressemitteilung mit.

Ein Polizeisprecher sagte CNN am Mittwoch, dass sechs Personen ins Krankenhaus eingeliefert worden seien, darunter ein 30-jähriger Student, der sich zunächst in einem lebensbedrohlichen Zustand befand.

Die Technische Universität Darmstadt teilte am Dienstagabend in einem Tweet mit, dass sich alle sechs besser fühlen und nun aus dem Krankenhaus entlassen wurden.

Eine Person benötigte keine medizinische Hilfe.