So aktivieren Sie endlich Bild-in-Bild von YouTube auf dem iPhone

Bild-in-Bild (oder PiP) ist eine Funktion, die iPhones seit iOS 13 und iPads seit dem haben iOS 9 . YouTube kommt als YouTube zu spät zur PiP-Party; Dies im Juni angekündigt dass es die Funktion für Premium-Abonnenten und regelmäßige Benutzer auf Apple-Geräte bringen würde, und hat gerade damit begonnen, die Funktion auf Apple-Geräte auszurollen. Natürlich gibt es einen Haken.

PiP ist derzeit nur eine Premium-Funktion

Jetzt weiß ich, dass ich nur sagte, dass das Unternehmen allen Benutzern PiP anbieten wird, aber im Moment sind Premium-Abonnenten die einzigen, die Zugriff auf die Funktion auf iOS und iPadOS haben. Auch wenn dies ein wenig nach Verrat klingt, seien Sie versichert, dass die Funktionalität ist für alle unterwegs. YouTube hat nur noch keine Zeitleiste erstellt.

Davon abgesehen ist es nicht so, dass YouTube diese Funktion nur zu Premium-Abonnenten-Apps hinzufügt. Tatsächlich finden Sie in der YouTube-App keine PiP-Option. Gehen Sie voran, sehen Sie es sich an; Das ist nicht hier. Nein, es sieht so aus, als ob YouTube PiP auf iOS testet, bevor es vollständig eingeführt wird, sodass seine Premium-Abonnenten es zuerst ausprobieren können, aber nur wenn sie wissen wo sie suchen müssen.

So aktivieren Sie Youtube PiP für das iPhone

Da PiP auf iPhone und iPad derzeit eine “experimentelle” Funktion ist, müssen Sie sie auf der “Neu”-Seite von YouTube aktivieren, wo sie ihre Liste der “aktuellen” Funktionen aufbewahren, die Sie als Benutzer testen können. Premium-Abonnent. Um zu beginnen, gehen Sie zu YouTube.com/neu, vergewissern Sie sich, dass Sie bei dem entsprechenden Google-Konto Ihres YouTube Premium eingeloggt sind. Suchen Sie die Bild in Bild auf iOS Option, dann wählen Sie “VERSUCH ES” bestätigen.

Obwohl YouTube iPadOS in dieser Aktivierungsfunktion nicht ausdrücklich erwähnt, kannst du es möglicherweise auf deinem iPad zum Laufen bringen. laut 9to5Google. Möglicherweise müssen Sie die App jedoch entfernen und neu installieren, um die beste Funktionalität zu erzielen .

Wenn Sie Ihre YouTube-App das nächste Mal mit Ihrem Premium-Konto öffnen, sollte PiP aktiv sein. Alles, was Sie tun müssen, ist ein Video zu starten, dann vom unteren Bildschirmrand nach oben zu streichen (oder die Home-Taste zu drücken), und das Video folgt Ihnen wie ein PiP-Fenster. Sie können die Größe ändern, verschieben und auf den Bildschirmrand reduzieren, genau wie bei anderen BiB-Fenstern auf iOS.

Seltsamerweise hat diese Funktion ein Ablaufdatum vom 31. Oktober. YouTube erwartet möglicherweise, dass diese Funktion für alle Nutzer bereitgestellt wird, nicht nur für Premium-Abonnenten, sondern ist derzeit nicht klar. Stellen Sie vorerst sicher, dass Sie PiP nutzen, solange Sie können.

ich renne Probleme mit YouTubes PiP

YouTube sagt, dass das Video angehalten wird, wenn Sie Ihr Gerät beim Ansehen in PiP sperren. Sie können die Wiedergabe mit den Mediensteuerelementen auf dem Sperrbildschirm neu starten.

Wie oben erwähnt, müssen Sie die App möglicherweise entfernen und neu installieren, wenn das PiP von YouTube bei Ihnen überhaupt nicht funktioniert, egal ob Sie ein iPhone oder iPad verwenden. Stellen Sie nur sicher, dass Sie sich mit dem richtigen Google-Konto anmelden.

PiP ohne Premium-Account ansehen

Youtube Wille PiP für alle Benutzer bereitstellen, aber warum warten? Sie können diese Einschränkungen jetzt umgehen, wenn Sie kein Premium-Konto haben. Sie werden es einfach nicht über die YouTube-App tun. Schauen Sie sich unsere vollständige Anleitung hier für mehr Informationen.