Erik Prince, Trumps Verbündeter, bestreitet die Rolle bei der Söldneroperation in Libyen

Mr. Prince bestand darauf, dass es unmöglich war. “Ich habe General Hifter noch nie getroffen”, sagte er. “War 2019 nicht in Ägypten. Ich habe noch nie mit dem Mann gesprochen.”

Der Bericht besagt, dass das Treffen mit einer starken Veränderung des Ansatzes der Trump-Regierung in Bezug auf Libyen zusammenfiel.

Einen Tag nach dem im Bericht beschriebenen Treffen am 15. April, Herr Trump jemanden anrufen an Herrn Hifter und erkannte öffentlich seine “wichtige Rolle bei der Bekämpfung des Terrorismus und der Sicherung der Ölressourcen Libyens” an, sagte das Weiße Haus in einer damaligen Erklärung.

Vier Tage später, Mr. Trump überraschte seine Mitarbeiter durch offen den Vormarsch von Herrn Hifter auf Tripolis befürworten, was einer radikalen Umkehrung gleichkam US-Politik gegenüber Libyen. Zuvor unterstützten die Vereinigten Staaten die Regierung, die Herr Hifter zu stürzen versuchte.