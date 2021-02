CD Projekt verwendet DMCA-Löschungen, um die Verbreitung von gestohlenem Code zu verlangsamen

CD Projekt Red ergreift rasch Maßnahmen, um die Verbreitung des Quellcodes seiner Spiele zu stoppen, insbesondere über soziale Netzwerke. Die Firma hatte gestohlener Spielcode und wurde Berichten zufolge Anfang dieses Monats im Rahmen eines Hacks verkauft, und das Unternehmen unternimmt alles in seiner Macht stehende, um die Online-Verbreitung des Codes für Spiele wie Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 zu verhindern. Eine Strategie besteht darin, DMCA-Benachrichtigungen an diejenigen zu senden, die versuchen, den Code online freizugeben. Es bleibt abzuwarten, wie effektiv diese Strategie sein wird.

Laut ViceAm Donnerstag, dem 18. Februar, wurden zwei verschiedene Twitter-Benutzer über eine DMCA-Code-Freigabe für das Gwent-Kartenspiel informiert. Mindestens einer der fraglichen Tweets enthielt einen Link zum Quellcode des Spiels.

Hacker hinterließen einen Lösegeldschein, nachdem sie den Angriff auf CD Projekt begangen hatten, aber das Unternehmen sagte, es werde diesen Forderungen nicht nachgeben, als es die Nachrichten anfangs teilte, da es wusste, dass die Daten veröffentlicht werden könnten, wenn sie nicht zustimmte.

Das Memo selbst besagt, dass der Quellcode für vier verschiedene Projekte gestohlen wurde, einschließlich der oben genannten drei Spiele sowie einer unveröffentlichten Version von The Witcher 3. Andere Verwaltungsdaten wurden ebenfalls gestohlen. Es dauerte nicht lange, bis viele Witze darüber machten, wie die Hacking-Oberfläche in Cyberpunk 2077 alles möglich machte.

CD Projekt Red arbeitet weiterhin an Updates zur Verbesserung von Cyberpunk 2077, da sein öffentliches Image im Dezember einen großen Erfolg hatte, als das Spiel im Grenzzustand veröffentlicht wurde. Das Spiel wurde sogar aus dem Verkauf im PlayStation Store zurückgezogen, und für unglückliche Kunden wurden Rückerstattungsprogramme eingeführt. Echte Veröffentlichungen der nächsten Generation sind für Ende dieses Jahres geplant, und ein Multiplayer-Erlebnis ist ebenfalls auf dem Weg.