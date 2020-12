Entschuldigung: George Soros will offenbar alle Palantir-Aktien aus dem Depot werfen Botschaft

Aktien in diesem Artikel

Die Holding Soros Fund Management (SFM) hat der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission mitgeteilt, dass sie an Palantir beteiligt ist. Wie aus dem 13F-Formular hervorgeht, das zur Offenlegung eines Anlegers in den USA erforderlich ist, der mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, gab es zum Ende des dritten Quartals 18.457.516 Aktien mit einem Marktwert von 175,34 Millionen US-Dollar. Dollar im Besitz des Hedgefonds. Der Anteil am Gesamtportfolio betrug 4,29 Prozent.

Umstrittenes Geschäftsmodell

Diese Investition überraschte viele Marktteilnehmer, da Palantir als äußerst umstritten gilt. Das US-Unternehmen, das 2004 vom Milliardär Peter Thiel mitbegründet wurde, ist auf Datenanalyse spezialisiert und arbeitet viel mit Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten in der westlichen Welt zusammen. Sie ist in Bezug auf Geschäft und Kunden äußerst gedeckt, weshalb ihr Image geheimnisvoll ist.



Palantir hilft aber auch großen Unternehmen, große Datenmengen zu verarbeiten. Gerade dieser Zugang zu großen Datenmengen, die Zusammenarbeit mit Geheimdiensten und die Geheimhaltung wecken Bedenken hinsichtlich möglicher Datenschutzverletzungen.

Überraschende Investition

In Anbetracht dessen war es überraschend, dass ausgerechnet George Soros einer der Palantir-Investoren ist, schließlich repräsentierte die Investmentlegende in der Vergangenheit eher liberale Grundwerte. Peter Thiel hingegen ist konservativer eingestellt und war einer der Befürworter des Wahlkampfs von Donald Trump im Jahr 2016.



In der Zwischenzeit wird das Engagement bei SFM jedoch auch sehr kritisch gesehen und möchte es so schnell wie möglich beenden. Auf der Website der Open Society Foundations gab der Hedgefonds an, dass der Palantir-Anteil 2012 von einem Portfoliomanager übernommen wurde, der nicht mehr für SFM arbeitet. Als Palantir im September mit einer direkten Platzierung den Sprung auf den New Yorker Handelsplatz schaffte, wurde diese Position in öffentlich gehandelte Aktien umgewandelt.



Zum Zeitpunkt des Beitritts waren die “negativen sozialen Folgen von Big Data noch wenig verstanden”, begründete SFM sein Engagement für Palantir. “Heute würde SFM nicht in Palantir investieren”, gab der Hedgefonds in seiner Erklärung zu.



Soros beendet Palantir-Investition

Die Investmentgesellschaft von Soros betonte, dass sie mit den Geschäftspraktiken des Datenanalyseunternehmens nicht einverstanden sei. Daher wurden bereits alle Aktien verkauft, die bis zu diesem Zeitpunkt verkauft werden durften, und sie möchten auch den Rest verkaufen, sobald dies rechtlich und vertraglich zulässig ist.

