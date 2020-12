N.achtzehnten sprach Valéry Giscard d’Estaing von einem „goldenen Zeitalter“ zwischen Frankreich und Deutschland. Während seiner Amtszeit als französischer Präsident zwischen 1974 und 1981 haben er und der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt Europa vorangebracht. Zum Beispiel haben beide Spitzenpolitiker das Europäische Währungssystem entworfen, das ab 1979 den Rahmen für die monetäre Zusammenarbeit zwischen den Partnerländern bildete. Jetzt starb Giscard, der dritte Präsident der Fünften Republik, der 1958 gegründet wurde, im Alter von 94 Jahren, wie mehrere französische Medien am Mittwochabend gemeinsam berichteten, darunter die Nachrichtenagentur AFP.

Der große Franzose mit dem aristokratischen Auftreten und der nervöse SPD-Politiker Schmidt zogen auf internationaler Ebene in die gleiche Richtung. Sie standen für die Gründung der Gipfeltreffen der Großwirtschaftsmächte. Diese trafen sich zunächst im sogenannten G6-Format. Hochrangige Vertreter aus Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Großbritannien und den Vereinigten Staaten trafen sich 1975 zum ersten Mal auf der Burg Rambouillet in der Nähe von Paris.

Die Vereinigung Europas und die deutsch-französische Freundschaft waren Teil von Giscards Lebenswerk. Der Franzose, der 2003 mit dem Karlspreis der Stadt Aachen ausgezeichnet wurde, nutzte sein Büro für Reformen und richtete die Weichen.

Er wurde am 2. Februar 1926 in Koblenz im damals von Frankreich besetzten Rheinland geboren und absolvierte nach dem Zweiten Weltkrieg die ENA-Eliteuniversität. Er war lange Zeit Minister für Wirtschaft und Finanzen, bevor er nach dem Tod von Präsident Georges Pompidou im Alter von 48 Jahren in das höchste Amt des Staates gewählt wurde.

“VGE”, wie Giscard oft genannt wurde, gewann die Stichwahl nur mit knapper Mehrheit gegen den Sozialisten François Mitterrand. Der scharfzüngige Mitterrand bezeichnete seinen Gegner der Oberschicht einst ironisch als “alten jungen Mann”.

Als Präsident führte Giscard in den schwierigen Zeiten nach dem Aufstand von 1968 weitreichende soziale Reformen wie die Liberalisierung des Ehe- und Abtreibungsrechts durch. Gleichzeitig wurde die Todesstrafe in Frankreich noch in den 1970er Jahren durchgeführt. 1977 starb Hamida Djandoubi als letzte Gefangene an der Guillotine. Er wollte Frankreich modernisieren, “ohne mit seiner Vergangenheit zu brechen”, sagte der liberale Zentralpolitiker einmal.

Mit seinen ausgefeilten Manieren und seiner Vorliebe für die Jagd schien er gelegentlich sehr weit von seinen Mitbürgern entfernt zu sein. Gegen Ende seiner Amtszeit litt seine Popularität unter anderem unter der Affäre um ein Diamantgeschenk des zentralafrikanischen Diktators Jean-Bédel Bokassa.

Ab 2002 leitete Giscard die EU-Reformkonvention, die einen Verfassungsentwurf zur Erneuerung der Europäischen Union vorlegte. Als die Franzosen und Niederländer 2005 bei Referenden mit Nein stimmten, schlug das Projekt spektakulär fehl. Danach wurden im EU-Vertrag von Lissabon wichtige Bestimmungen der abgelehnten Verfassung verabschiedet.

2003 wurde Giscard in die angesehene akademische Gesellschaft Académie française gewählt, deren Mitglieder “die Unsterblichen” genannt werden. Er verfasste auch mehrere Bücher, darunter den Roman “Die Prinzessin und der Präsident”. Darin erzählt er, wie sich ein französischer Präsident namens Jacques-Henri Lambertye mit Prinzessin Patricia von Cardiff trifft.

Der Roman ist reich an Anspielungen – ganz Paris spekulierte darüber, ob VGE eine Affäre mit Prinzessin Diana hatte oder nur reich an Fantasie. “Wir wollen nicht übertreiben: Ich kannte sie ein wenig, wir hatten eine vertrauensvolle Beziehung”, sagte Giscard einmal.

Im Mai machte der alte Präsident wegen angeblicher sexueller Belästigung Schlagzeilen: Ein Reporter des WDR beschuldigte ihn, nach einem Interview mehrmals ihr Gesäß berührt zu haben. Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. Giscard d’Estaing beschrieb den Vorwurf in einem Interview als grotesk.