Der Glücksspielversuch von Netflix ist höllisch klobig

Heute, nach Monaten des Lesens und Schreibens auf Netflixs mit Spannung erwarteter, so seltsamBei ihrem Ausflug ins Spiel streckte ich endlich meine Hände aus wie eine Zeichentrickfigur und setzte mich mit meinem iPhone hin, um zu sehen, worum es ging und um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was die Streaming-Plattform macht seine Rolle im Spielraum als Wesen.

Als iOS-Benutzer musste ich warten, bis ich an der Reihe war; Android-Nutzer konnten die neuen Spiele erstmals am 11. November aus dem Google Play Store herunterladen. 2, an dem auch eine neue Registerkarte „Spiele“ in der Netflix-App auf ihren Telefonen erschien. Die des Apple-Ökosystems sollten die Spiele auf ähnliche Weise herunterladen, aber in unserem Fall liegt es daran, dass Apple strenge Richtlinien hat, die es erfordern Spiele bei als eigenständige Einheiten aus dem App Store heruntergeladen werden.

Nur für den Fall, dass Sie neugierig sind, die fünf neuen Spiele sehen hervorragend spielbar aus. Fremde Dinge: 1984 ist ein süßes 8-Bit-Rollenspiel, das den Charme der Erfolgsserie selbst einfängt („Sieht aus, als hätte ich einen schlechten Tag gewählt, um mit dem Rauchen aufzuhören“, klagt ein winziger pixeliger Jim Hopper, wenn man in der ersten Szene des Spiels seinen Aschenbecher drückt). Stranger Things 3: Das Spiel, das erstmals 2019 mit gemischten Kritiken veröffentlicht wurde, ist auch hier; Die anderen drei Spiele haben nichts mit speziell Netflix-Marken zu tun, machen aber trotzdem Spaß, da es Spaß machen kann, einen Ball in ein Loch zu stecken oder Karten zu spielen, wenn man versucht, sich in öffentlichen Verkehrsmitteln die Zeit zu vertreiben.

Dass die Spiele Spaß machen, ist aber nicht unbedingt eine Überraschung. Wenn Netflix erworben Abendschulstudio, dem Indie-Spieleentwickler, der dafür bekannt ist, einige Kult-Klassiker auf dem Buckel zu haben, war bereits im September ein gutes Zeichen dafür, dass die Plattform den Puls der Gaming-Szene getroffen hat und die Art von Storytelling-Spiel festnageln wollte, die sie sich vorgenommen hatte zu produzieren. Tatsächlich war die überzeugendste Frage immer weniger „Sind diese Spiele gut?“ “ und mehr, „Was machen sie hier überhaupt? „

Netflix ist zwar immer noch der unangefochtene König des Streamings, aber es ist offensichtlich, dass die Plattform Bedenken hatte, wie sie ihre Krone halten kann, zumal der Newcomer Disney + auf seiner Spur stürmt und damit droht bis 2024 ersetzen. Schließlich muss Netflix Marktanteile schützen und Aktionäre beschwichtigen; das Unternehmen ist nicht kampflos absteigen. Aber was in den letzten Monaten aus der Plattform hervorgegangen ist, war nichts weniger als eine Welle unkontrollierter Bemühungen, sich von ihren Streaming-Pendants abzuheben, die, um es offen auszudrücken, nach Verzweiflung stinken und höllisch komisch sind.

Tatsächlich scheinen die Strategien von Netflix zum Aufbau von Abonnenten im Jahr 2021 ziemlich bequem in zwei Fächer zu passen, von denen ich mir sicher bin, dass sich Führungskräfte sehr coole Kinder wünschen: Spiele haben und TikTok sein. Im vergangenen März enthüllte die Plattform „“Schnelles Lachen,„Der TikTok-ähnliche endlos scrollende Stream, der als Highlight des Comedy-Angebots der Plattform dient. Nur einen Tag vor dem Debüt seiner Spiele auf iOS, Netflix auch angekündigt dass es eine „Kids-Clips“-Funktion testet, die angeblich dazu beitragen wird, jungen Zuschauern seine umfangreiche Bibliothek mit Kinderinhalten näher zu bringen.

Jeder liebt Videospiele, aber niemand wird einen Streaming-Dienst abonnieren, nur um spielen zu können Schießen Reifen, ein Spiel, bei dem es aus irgendeinem Grund nicht wirklich um Basketball geht, sondern darum, einen kleinen Basketball mit einer Pistole am Ende in einen Korb zu legen. Damit entfällt die Tatsache, dass Sie die Spiele separat herunterladen müssen; Sie können sie nicht einfach direkt zu Netflix streamen.

Jeder liebt TikTok, aber niemand möchte eine in die mobile Netflix-App integrierte endlose Scrollfunktion verwenden, um 15-Sekunden-Clips mit lustigen Momenten aus den Shows auf der Plattform anzusehen. Ich habe das Gefühl, die Schweißtropfen auf der Stirn von Netflix zu sehen, und es ist mir unangenehm.

Wissen Sie, wo Netflix seine Investitionen wirklich erhöhen sollte? Sein internationales Programmangebot, bei dem die Plattform in diesem Jahr vielversprechende Erfolge sowohl bei der Annahme von mehr als Fokussiert auf Afrika und produziert in Afrika Programmierung und mit Tintenfisch-Spiel, der unbestrittene Hit aus Südkorea. Aber ehrlich gesagt, was weiß ich – ich bin kein CEO, ich bin nur ein Idiot, der süchtig danach ist Schießen Reifen.

Neue Netflix-Spiele—Fremde Dinge: 1984, Stranger Things 3: Das Spiel, Schießen Reifen, Explosion von Karten, und Hochschalten—sind jetzt für aktuelle Abonnenten auf Android und iOS verfügbar.