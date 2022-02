Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine sind hoch, da der Aufruf von Biden und Putin keinen Durchbruch bringt

Das sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba „Die Situation bleibt unter Kontrolle“, sagte das Außenministerium in einer am Sonntag veröffentlichten Videoerklärung, dass die Ukraine weiterhin mit ihren Partnern zusammenarbeite, um die Krise auf diplomatischem Weg zu lösen. „Wir sind auf jedes Szenario der Entwicklung von Ereignissen vorbereitet“, sagte er. Wir haben die letzten Monate nicht tatenlos zugesehen, wir haben uns auf jedes Szenario – wirklich jedes – vorbereitet und sind ab jetzt darauf vorbereitet.

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

Russland, das seinen vierten Tag betritt große Militärübungen im benachbarten Weißrussland am Sonntag, versprach, seine Truppen nach der Übung abzuziehen, und bestreitet jegliche Pläne für eine Invasion. Die Übungen sind die größten, die Moskau jemals in dem verbündeten Kremlstaat in der Nordukraine durchgeführt hat.

Russlands stellvertretender Botschafter bei den Vereinten Nationen hat die Vereinigten Staaten aufgefordert, alle Beweise vorzulegen, die einen russischen Angriff sicher machen. „Bitte teilen Sie uns diese Information auch mit, denn auch wir sind uns dessen nicht bewusst!“ Dmitri Poljanski getwittert späten Samstag.

Der Kreml stellte die Ukraine als Aggressor dar und forderte dies zunehmend prowestlich die ehemalige Sowjetrepublik dauerhaft von der Mitgliedschaft in der NATO ausgeschlossen wird, dem Militärbündnis hauptsächlich westlicher Länder, die durch einen gegenseitigen Verteidigungsvertrag vereint sind. Die NATO hat sich geweigert, von ihrer Politik der Offenheit abzuweichen.

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

Kuleba notiert Am Samstag führte er eine Reihe von Telefonaten mit seinen europäischen Amtskollegen über die Sicherheitskrise, darunter auch mit dem Österreicher Alexander Schallenberg, mit dem er über die „aktiven Bemühungen der EU und der breiteren internationalen Koalition zum Schutz der Ukraine und zur Abschreckung Russlands vor weiterer Aggression“ sprach. READ Schock im Corona-Urlaub: Acht Deutsche sind in einer kleinen Alpenhütte gefangen - Quarantäne angeordnet

Er hat auch getwittert dass er mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu über gemeinsame diplomatische Bemühungen zum Abbau der Spannungen im Schwarzen Meer und in Asow gesprochen habe Russische Kriegsschiffe liefen ins Schwarze Meer ein letzte Woche wegen groß angelegter Marineübungen, die das ukrainische Außenministerium sagte, würden internationale Schifffahrtsrouten „praktisch unmöglich“ machen.

Im jüngsten Aufruhr der europäischen Diplomatie sprach der französische Präsident Emmanuel Macron am Samstag mehr als 90 Minuten mit Putin, teilte sein Büro mit, und führte separate Telefonate mit Selenskyj und der deutschen Kanzlerin. Olaf Scholz. Der deutsche Staatschef wird Putin nächste Woche in Moskau treffen.

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace, der am Freitag zu Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen nach Moskau gereist war, sagte, es sei „sehr wahrscheinlich“, dass Putin einen Angriff auf die Ukraine anordnen werde. Er verglich die Bemühungen um eine diplomatische Lösung der Krise in der elften Stunde mit gescheiterten Beschwichtigungsversuchen im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs.

„Es ist möglich, dass [Putin] Stellen Sie einfach seine Panzer ab und wir gehen alle nach Hause, aber für einige im Westen liegt ein Hauch von München in der Luft“, sagte er der britischen Sunday Times – in einem offensichtlichen Hinweis auf die Appeasement-Politik der 1930er Jahre, die es Hitler ermöglichte, die Grenze zu annektieren Gebiet der damaligen Tschechoslowakei, bekannt als Sudetenland, konnte aber einen Weltkrieg nicht abwenden.

Trotz verstärkter Warnungen, dass Russland jederzeit einfallen könnte, sagte die Europäische Union am Samstag, dass sie ihre diplomatischen Vertretungen in der Ukraine nicht schließen werde. „Sie bleiben in Kiew und arbeiten weiterhin zur Unterstützung der EU-Bürger und in Zusammenarbeit mit den ukrainischen Behörden“, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in einer Erklärung. READ "Extrem und monströs": Schwarzer wurde an einem Seil durch die amerikanische Stadt geführt - eine Klage auf Schadensersatz

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

Aber Australien schloss sich am Sonntag einer wachsenden Liste von Regierungen an, die die Evakuierung ihrer Botschaften in Kiew anordnen, da sich die Sicherheitslage verschlechtert. USA, Deutschland, Großbritannien, LettlandNorwegen, die Niederlande, IsraelSüdkorea und Japan und andere haben in den letzten Tagen ihre diplomatische Präsenz reduziert und ihre Bürger aufgefordert, die Ukraine so schnell wie möglich zu verlassen. Am Samstag sagte Kanada es Personal bewegen von Kiew nach Lemberg.

„Die Situation verschlechtert sich und erreicht ein sehr gefährliches Stadium“, sagte der australische Premierminister Scott Morrison, der letzte Woche Außenminister Antony Blinken zu Sicherheitsgesprächen empfangen hatte, am Sonntag. „Russlands autokratische und einseitige Aktionen, die die Ukraine bedrohen und einschüchtern, sind völlig und absolut inakzeptabel“, fügte er hinzu.

Blinken, der am Samstag auf der letzten Etappe seiner Pazifiktour mit Reportern in Hawaii sprach, sagte, das Risiko einer russischen Militäraktion in der Ukraine sei „hoch genug und die Bedrohung unmittelbar bevorstehend“, dass die Evakuierung der meisten US-Botschaftsmitarbeiter in Kiew dies sei ‚umsichtige Sache‘.