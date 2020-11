Elon Musk sollte den Straßenroller übernehmen – grüner Politiker schreibt an Tesla-Chef

Oliver Krischer versucht mit unkonventionellen Mitteln das Überleben von Streetscooter zu sichern. Das Mitglied des Bundestages für die Grünen schrieb persönlich an Tesla-Gründer Elon Musk und bat ihn, den in Aachen ansässigen Hersteller von Elektrofahrzeugen zu kaufen und die Produktion unter der Führung von Tesla fortzusetzen.

Das Unternehmen, das 2010 von Aachener Universitätsprofessor Achim Kampker mitbegründet wurde, ist innovativ, verfügt über eine erfolgreiche Produktpalette und hat in kürzester Zeit mehr als 15.000 Fahrzeuge in Deutschland verkauft, schreibt Krischer. Trotzdem will der jetzige Eigentümer, die Deutsche Post DHL, das Unternehmen verkaufen – aus irrelevanten Gründen.

Postchef Frank Appel sucht seit zwei Jahren nach einem Käufer für das Unternehmen, weil er zögert, den Geschäftszweig, den Kampker und der frühere Paketdirektor Jürgen Gerdes unter dem Dach des Logistikkonzerns ausgebaut haben, weiterzuentwickeln und Geld in das Unternehmen zu investieren Teilung.