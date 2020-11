Let’s Dance (RTL): Beliebter Profi in der neuen Saison vermisst – Llambi überrascht: “Man kann es nicht glauben”

Während die Fans gespannt auf die neue “Let’s Dance” -Saison warten, wird Isabel Edvardsson überraschenderweise nicht mehr Teil der nächsten Runde der RTL-Show sein.

Eigentlich gehört Isabel Edvardsson so eng zu “Lass uns tanzen” wie die Tanzschuhe auf dem Parkett.

so eng zu wie die Tanzschuhe auf dem Parkett. Aber in der nächste Staffel der RTL Show Der sympathische Schwede wird mit großer Sicherheit sein nicht da sein.

Der sympathische Schwede wird mit großer Sicherheit sein Aber so traurig die Fans auch über die überraschende Abwesenheit des professionellen Tänzers sein mögen, ist glücklich Jury-Urgestein Joachim Llambi trotzdem sehr.

Update vom 20. November 2020: “Das ist einfach physikalisch nicht möglichmit so einem Bauch “, bestätigt Isabel Edvardsson Ich bin RTL-Interview mit einem Lachen, dass sie nicht in der neuen Staffel “Let’s Dance” enthalten wird sein. Natürlich ist sie ein bisschen traurig darüber. Immerhin hat der Schwede noch jedes Jahr gemischt. “Das ist natürlich ein Teil meines Lebens.

Sie hatte bereits die Tanzschuhe während der ersten Schwangerschaft mit Sohn Mika (3) muss im Schrank gehen, aber zu dieser Zeit begleitete Isabel die Show als Backstage-Reporter. Während der Corona*-Pandemie, die werdende Mutter will diesmal kein Risiko eingehen.

“Let’s Dance” (RTL): Beliebter Profi fehlt in der neuen Saison – Llambi überrascht: “Man kann es nicht glauben”

Erster Bericht vom 18. November 2020: Köln – Die Tanzschuhe leuchten immer noch nach den heißen Sohlen, die Prominente und Profis benutzen “Lass uns tanzen” regelmäßig auf den Boden legen und immer noch echte Fans der RTL Tanzshow wieder in Richtung der nächsten Runde. Also die Vorfreude auf die neue Saison im Frühjahr 2021 diese Zeit sollte auch entsprechend groß sein. schon seit Lili Paul-Roncalli dieses Jahr die Siegesbecher durfte sich nach oben strecken. Nach überraschenden Nachrichten werden jedoch auch viele einen Rückgang sehen Traurigkeit mischen mit ihrer Euphorie, weil Isabel Edvardsson hat gerade angedeutet, dass sie im kommenden Jahr sein wird nicht mehr im Kultformat da sein wird.

Isabel Edvardsson verkündet gute Nachrichten – und gleichzeitig traurige Absage von “Let’s Dance”?

Ausgerechnet das Isabel Edvardsson eigentlich für Regelmäßige Besetzung von “Let’s Dance” gehört – schließlich hat sie zusammen gewonnen Wayne Carpendale 2006 war die allererste Staffel des erfolgreichen Formats. Auch in den Jahren danach blieb sie so Tanzshow immer treu, aber wird 2021 aller Wahrscheinlichkeit nach zuerst Pause müssen einfügen – wenn auch die Grund dafür eine besondere süßer Fratz liegt daran, dass die beliebte professionelle Tänzerin ist das zweite Mal schwanger:: “Das Baby kommt im Frühling”Der gebürtige Schwede freut sich über ein Interview mit dem Gala und du auch Mann Marcus weiß strahlt bis zu meinen Ohren: „In unserer Ehe fühle ich mich fast schwanger als sie. Ich bin sehr emotional engagiert und euphorisch. “

“Let’s Dance” -Star Isabel Edvardsson erwartet ausgerechnet in turbulenten Zeiten der Corona ein zweites Kind

Ersteres ist üblich Turnierpaar bereits stolze Eltern des Dreijährigen Kleiner Sohn Mika, jetzt deins kleine Familie von einem anderen Mitglied wachsen. Wessen Geburt Wie erwartet fällt es nicht nur damit zusammen Start der neuen “Let’s Dance” -Saison zusammen, aber wegen der Strömung Corona-Krise darüber hinaus auch in etwas empfindliche Phase. Trotzdem schätzt Isabel den Wunsch ihres Ehepartners, wie beim ersten Mal in der Welt zu sein Versandraum begleitet werden: “Ich hoffe, dass er trotz der Pandemie dabei sein kann und dass wir es gemeinsam wieder erleben können”, so die werdende Mutter.

“Let’s Dance” im Jahr 2021 muss ohne schwangere Isabel Edvardsson stattfinden – sagt Oberjuror Joachim Llambi

Während Isabel Edvardsson mit Marcus Weiß Derzeit lebt sie auch aufregende und einzigartige neun Monate durch “Lass uns tanzen” -College Joachim Llambi überglücklich mit dem süße Babynachrichten: “Ich bin so glücklichdass unsere liebe Isabel wieder Mutter sein wird! Ich freue mich so für sie und ihren Mann, das kannst du nicht glauben. “, jubelt sogar dem sonst eher unterkühlten Aussehen zu Jury-Veteran gegenüber von RTL und sendet sofort ein paar liebevolle Worte an die werdende Mutter von zwei Kindern: „Alles Gute und bitte bleib gesund, liebe Isabel! Ich freue mich auf Ihr neues Glück, das im neuen Jahr kommen wird. Offiziell können Sie sie nur kontaktieren Herzliche Glückwünsche verbinden.

Nach ihrer gemeinsamen Zeit zu gratulieren “Lass uns tanzen” jetzt auch luca Haenni und Christina Luftdie jetzt offiziell ihre geworden sind Liebe gewusst haben – auch wenn der Sänger am Ende Recht hat eintönig sprach darüber. Inzwischen ist das passiert Kein anderer professioneller Tänzer Die Fans der RTL-Show sind ebenfalls wütend. (lros)