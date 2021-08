Elon Musk lacht wieder über Jeff Bezos, hier ist der Grund

Elon, CEO von Tesla Moschus scheint nicht die beste Gleichung mit dem Gründer von Amazon zu haben Jeff Bezos . Zwei der reichsten Männer der Welt konkurrieren mit ihren Weltraumforschungsunternehmen mit ihren Unternehmen SpaceX und Blue Origin. Musk hat in der Vergangenheit mehrere Aufnahmen bei Bezos gemacht und hat dies wieder getan. In einer Antwort auf einen Tweet über Wasserstoffautos sagte Musk: “Kein Geld kann der Physik trotzen.” Der CEO von Tesla hörte hier jedoch nicht auf und fügte in einem anderen Tweet hinzu, “wie Jeffrey Besos [sic.] reichlich demonstriert.

Elon Musk on Twitter: “@ 999BPM @tesla_adri @WholeMarsBlog Kein Geldbetrag kann der Physik trotzen” / Twitter

In den letzten Tagen hat Musk in Bezos gegraben. Als Reaktion auf einen weiteren Tweet zu einem Zitat von Bezos über Regierungsklagen nannte ihn Musk “Irony (y) man”.

Jeff Bezos ‘Blue Origin kritisierte kürzlich die Entscheidung der NASA, den Astronauten zu vergeben Mondlander 2,9-Milliarden-Dollar-Vertrag mit SpaceX von Elon Musk. Er wies auf technische Details hin, von denen er sagte, dass sie für Mondmissionen riskant sein könnten. Blue Origin hat auf seiner Website eine Infografik veröffentlicht, in der es eine Tour durch Elon Musks Raumschiff machte und behauptete, SpaceX würde das Raumschiff zum Transportieren verwenden NASA Astronauten auf der Mondoberfläche sei “extrem komplex und risikoreich”.

Musk hat als Reaktion auf die Aussage von Blue Origin ein altes Foto einer Blue Origin-Rakete gepostet, die in der Mitte leicht entleert ist. “Das war jedenfalls nicht überzeugend genug”, sagte der Tesla-CEO in dem Tweet, der sich direkt über Bezos’ Firma lustig machte.

Bezos seinerseits hat nie wirklich zu viel öffentlich über Musk gesprochen. Der CEO von Tesla sagt jedoch bekanntlich einiges über das Unternehmen Blue Origin von Bezos. Solche Suchen und Aufnahmen von Musk tauchen ab und zu auf seinem Twitter Lebensmittel.