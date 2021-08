Leere Seiten: Meister schlägt hohe Töne in einer ungleichmäßigen Mischung aus Konventionellem und Bezwingendem

Hilary Mantel zweifelt nicht an der Bedeutung von Bernard MacLaverty. Tatsächlich geht sie auf der Rückseite dieses neuen Bandes mit Kurzgeschichten – ihrem sechsten insgesamt, aber ihrem ersten seit 15 Jahren – sogar so weit, zu fragen: “Warum wird Bernard MacLaverty nicht als eines der Weltwunder gefeiert?”

Die unmittelbare Neigung des Lesers ist dagegen zu protestieren, zu protestieren, dass unter den Schriftstellern des Geschichtenerzählens nur Tschechow solch ein extravagantes Lob rechtfertigen könnte und dass er einem Schriftsteller, der sowohl durch seine bescheidenen Absichten als auch durch seine literarischen Wirkungen bemerkenswert ist, keinen Gefallen tut.

1975, als MacLaverty in seinen frühen Dreißigern war und die Troubles ihren Höhepunkt erreichten, verließ er seine Heimat Belfast mit seiner Frau und seinen Kindern, um in Schottlands weniger traumatische Umgebung zu reisen. Er lebte fast fünf Jahrzehnte in Glasgow.

Von dort aus schrieb er alle seine Bücher – beginnend mit seiner ersten Kurzgeschichtensammlung Ende der 1970er Jahre, gefolgt von zwei Romanen, die in Nordirland spielen, Lamm und Kal, die beide für das Kino adaptiert wurden, erstere mit Liam Neeson und letztere Helen Mirren. Ein späterer Roman, Kulanznotizen, wurde für den Man Booker Prize 1997 nominiert.

Und 2017 die Super Winterpause, das das Wochenende eines liebevollen, aber unglücklichen Paares in Amsterdam betraf, zeigte es in seiner subtilsten und fesselndsten Form in seinem mitfühlenden, aber schmerzlich bewussten Verständnis der tiefen Mängel, die in vielen langjährigen Beziehungen stecken.

Aber es sind seine Kurzgeschichten, die MacLaverty allgemein als Meister gilt, und es gibt einige bemerkenswerte Beispiele in dieser neuen Sammlung, von denen die meisten durch sein übernatürliches Auge für enthüllende Details auffielen. Wie Teresa Frank in der Titelgeschichte sagt: “Du bist ein Schriftsteller … du sollst es bemerken.”

Und beachten Sie, dass MacLaverty dies sicherlich tut. In Die einsame Stimme, der berühmten Kurzstudie von 1963, erwähnte Frank O’Connor “die Kunst des flüchtigen Blicks” und er hätte sich gut auf MacLaverty beziehen können, so gut ist die Expertise des Mannes aus Belfast, die Momente einzufangen, in denen sich die besten Geschichten auszeichnen.

Es gibt ein paar Schluckaufe und es ist schade, dass einer davon die Eröffnungsgeschichte “A Love Picture: Belfast 1940” ist, in der Gracie die schlechten Nachrichten über ihren Sohn Frank fürchtet, der auf See ist und während des Krieges kämpfte. Es ist so konventionell, dass es banal ist. Tatsächlich gehören die Geschichten von Belfast hier zu den schwächsten, als wäre der Autor so lange weg gewesen, dass sein Ortsgefühl aus einer anderen Zeit stammt. An anderer Stelle kann MacLaverty aus den banalsten und scheinbar unwichtigsten Vorfällen fesselnde Geschichten machen. In „Glasshouses“ ist ein älterer Mann mit seinen beiden Enkeln im Alter von neun und fünf Jahren in einem botanischen Gewächshaus, als er sie aus den Augen verliert. Er gerät in Panik, und die Geschichte vermittelt gekonnt dieses widerliche Gefühl von Angst und Verrenkung.

Und in ‘Soup Mix’ gibt es ein ähnliches Gefühl der Verwirrung, wenn ein Mann nach Nordirland reist, um seiner Mutter, die in einem Pflegeheim ist, einen kurzen Besuch abzustatten. Auch hier passiert nicht viel, aber es passiert auch alles im Sinne des Lesers vom Leben dieser Menschen.

Ehrgeiziger – ja aktueller – beschäftigt sich “Das Ende der Zeit: Wien 1918” mit der Spanischen Grippe vor einem Jahrhundert und ihren Auswirkungen auf das Leben des österreichischen Malers Egon Schiele und seiner Frau Edith, während er sie pflegt und zeichnet . in seiner Qual, bevor er selbst der Pandemie erlag.

