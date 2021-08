Warum tragen Max Verstappen-Fans Orange?

Als man sich auf den Tribünen des Großen Preises von Österreich umschaute, war alles so orange. Flaggen mit einer knallroten Nummer 33 darauf, brüllende Fans in orangefarbenen T-Shirts. Max Verstappen hat eindeutig seinen Einfluss auf das Sportpublikum. Dieses überwältigende orangefarbene Schaufenster ist dieses Jahr nicht erschienen; die wachsende Zahl der Fans nimmt jedoch seit langem zu.

Der „maximale Faktor“. wie es jetzt heißt, war unglaublich. Die Zahl der Verstappen-Fans stieg, bis sie einen eigenen Platz auf der Tribüne hatten.

Aber warum ist der Ort mit orangefarbenen Fans gefüllt?

Max Verstappens Orangenarmee

Der einfache Grund, warum die orangefarbene Armee in Orange gekleidet ist, ist, dass es die Nationalfarbe der Niederlande ist. Verstappen ist der erste Niederländer, der einen Formel-1-Grand-Prix gewinnt und beim GP von Spanien 2016 den Sieg erringt; dieser Sieg machte ihn auch zum jüngsten Rennsieger des Sports.

Niederländische Formel-1-Fans waren zweifellos stolz auf ihren Vertreter, und seitdem zeigen niederländische Fans ihre Unterstützung für Max, indem sie sich orange kleiden. Im Laufe der Zeit breitete sich die Farbe auf alle aus, die Verstappen unterstützten, unabhängig von ihrer Nationalität.

Formel 1 F1 – Grand Prix von Österreich – Red Bull Ring, Spielberg, Steiermark, Österreich – 4. Juli 2021 Gesamtansicht als Fans von Red Bulls Max Verstappen auf der Tribüne vor dem REUTERS / Leonhard Foeger-Rennen zu sehen sind

Doch was ist das Geheimnis der Popularität des Red Bull-Fahrers?

Am beeindruckendsten an dem Fahrer ist, dass er erst 18 Jahre alt war, als er sein erstes Rennen gewann. Und es war kein Wunder, zu gewinnen. Max hat seinen Schwung fortgesetzt und ist jetzt, im Alter von 23 Jahren, die größte Bedrohung für die so lange andauernde Dominanz von Mercedes.

Max spürt den Druck jedoch nicht; wie immer nimmt er es einfach mit. Es sagte einmal, „Natürlich ist es immer toll, diese Unterstützung zu haben, aber das wird mich als Person überhaupt nicht ändern.

Nichtsdestotrotz muss es ein berauschendes Gefühl sein, wenn die Buden nach Ihrem Sieg schreien. Die Tribünenfeiern, wenn Verstappen das Podium betritt, sind laut und belebend.

Mit einem weiteren Heimrennen für den Fahrer wird der nächste GP von Belgien zweifellos auch orange sein. Bei allem Jubel, den er bekommen kann, wird der Jubel verdoppelt, wenn der Meisterschaftsfavorit nach dem Rennen in Spa seinen Platz auf dem Brett zurückerlangt.

