Der Präsident erwartet, dass die Einführung von Bitcoin durch das Land den Beginn einer wirtschaftlichen Erholung markiert.

Seine Reaktion auf die Kritik des Landes kommt, nachdem El Salvador 21 weitere Bitcoins in seinen Vorrat aufgenommen hat.

Laut dem Präsidenten des Landes, Nayib Bukele, steht El Salvador aufgrund der Einführung von Bitcoin vor einem massiven Wandel seiner Wirtschaft.

Der Präsident bekräftigte sein Vertrauen in die Richtung, in die er sein Land führt. El Salvador hat im September unter seiner Führung Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt nach monatelanger Vorbereitung und einer Mehrheitsabstimmung im Parlament des Landes. In einem gestrigen Tweet sagte er, dass die Welt El Salvadors Schritt zwar das „Bitcoin-Experiment“ nannte, er aber erwarte, dass das Land der Welt beweisen werde, dass die Massenadoption die Weltwirtschaft eines Landes verändern kann.

Er fügt hinzu, dass, wenn der Rest der Welt Bitcoin versteht, indem er sieht, wie es El Salvador verändert hat, es „das Spiel für Fiat vorbei“ wäre. Bukele fügt hinzu, dass sein Land in die Geschichte eingehen würde als „der Funke, der die wahre Revolution entzündet.“

Sein Standpunkt scheint eine Reaktion auf die mehrfache Kritik zu sein, die das Land für die Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel erhalten hat. Sein neuestes die Bewertungen kamen von der Bank of England Gouverneur Andrew Bailey der seine Besorgnis über die Auswirkungen der Einführung von Bitcoin durch El Salvador äußerte. Der Gouverneur sagte, Bitcoin habe das Potenzial, wertlos zu werden und sei sehr volatil, was eine Bedrohung für die Stabilität der Wirtschaft des Landes darstelle.

Ebenso äußerte der Internationale Währungsfonds (IWF) zu Beginn der Ankündigung von El Salvador, die Benchmark-Kryptowährung zum gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen, seine Kritik an dieser Entscheidung: betont, dass das Land eine hohe Chance hat, mit der wirtschaftlichen Instabilität fertig zu werden.

Unter der Führung von Bukele drängt El Salvador jedoch weiterhin massiv auf die Einführung von Bitcoin. Das Land kaufte Bitcoin und hält nun 1.141 Bitcoins nach seinem letzten Kauf von 21 Bitcoins zum 21. Tag des letzten Monats des 21. Jahres des 21. Jahrhunderts. Bukele sagte, er halte den Tag für wichtig, weil es immer nur 21 Millionen Bitcoins im Umlauf geben werde und sein Land auch eine Fläche von 21.000 Quadratkilometern umfasst.

Seine Vorhersage des Endes der Fiat-Währungen mit der massiven Einführung von Bitcoin hat Reaktionen von großen Marktteilnehmern erhalten. Laut dem mexikanischen Milliardär und begeisterten Bitcoin-Anhänger Ricardo Salinas Pliego ist das Ende von Fiat notwendig, aber es wird kein schöner Anblick sein.