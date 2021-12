TIP-Studenten erstellen eine App, die Überwachungskameras vor latenter Kriminalität warnt

Lesen Sie dies in der digitalen Ausgabe der Manila Times.

FACEBOOK FOTO / TECHNOLOGISCHES INSTITUT DER PHILIPPINEN

Studenten der Informatik am Technological Institute of the Philippines (TIP) haben eine Anwendung namens SulyApp entwickelt, die Überwachungskameras (CCTV) in Echtzeit überwacht und auf unerwünschte Aktivitäten aufmerksam macht.

Entwickelt von Jarod Augustus Austria, Adrian Galit, Joaquin Tyrone Guevarra, Kathleen Jogno und Franklin Nazareno, ist SulyApp (was sich als „sulyap“ liest, ein philippinischer Begriff für einen Blick) ein ideales Instrument zur Kriminalprävention, das in Wohnungen, Schulen und kleinen Nachbarschaften installiert werden kann um potenzielle Kriminalität zu reduzieren.

Die App verwendet künstliche Intelligenz (KI), um Körperbewegungen zu lesen, die typischerweise mit kriminellen Übergriffen verbunden sind, und sobald eine verdächtige Pose oder Position erkannt wird, stuft die App die Szene als Notfall ein und löst sofort einen Alarm aus.

Über die App würde das System auch eine E-Mail-Benachrichtigung an die nächste Polizeistation senden.

Die Gruppe räumte ein, dass es nicht ausreiche, Überwachungskameras zu installieren, und dass die Polizei in der Lage sein müsse, Warnungen zu erhalten, um sofort reagieren zu können.

„Je mehr Daten gesammelt werden, desto intelligenter und genauer ist die SulyApp. Jeder aufgezeichnete Clip kann auch gespeichert und zur Überprüfung heruntergeladen werden. Weitere Funktionen sind im Gange, während die Technologie entwickelt wird“, sagte die Gruppe.

Die Vorsitzende der TIP-Abteilung für Computertechnik, Maria Cecilia Venal, lobte die Bemühungen der Studenten bei der Entwicklung von SulyApp und zeigte, wie das Projekt den Menschen helfen könnte, sich in ihrem Zuhause und in ihrer Nachbarschaft sicherer zu fühlen.

„Es bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, insbesondere in unbeaufsichtigten Bereichen. Diese Schüler haben wirklich ihr Bestes getan, um die Sicherheit ihrer Gemeinden zu gewährleisten“, sagte sie.

Die Gruppe erhielt auch Anerkennung für das Projekt und belegte den dritten Platz von 43 Teams, die am Hackathon 2021 des philippinischen National Police Information Technology Management Service (PNP-ITMS) teilnahmen.

Sie hoben hervor, wie vorteilhaft SulyApp bei der Reduzierung der Kriminalitätsrate sein würde, da sie Verbrechen sofort erkennt, die Art und Weise der Überwachung verändert und den Einsatz von Kameras von CCTV maximiert, um Verbrechen zu verhindern und aufzuklären – was eine schnellere Reaktionszeit ermöglicht.