Die Szene von „Beth Harmon’s Downward Spiral“ dokumentiert in einer Solo-Tanzperformance den wachsenden Kontrollverlust von Beth Harmon, der Hauptfigur von „The Queen’s Gambit“, die trotz ihres Erfolgs in den Alkohol geflüchtet ist, um sie zu beruhigen Dämonen.

Als sie später vom Tod ihres ehemaligen Schachlehrers im Waisenhaus, Herrn Shaibel, erfährt, beschließt Beth, das Waisenhaus zu besuchen, wo sie die Zeitungsausschnitte sieht, die der Hüter von seinen Schacherfolgen gesammelt hat. Es gibt Beth die Kraft, sich von ihrer Alkoholsucht zu befreien und sich wieder auf die Dinge zu konzentrieren, die ihr wichtig sind. Anschließend reist sie nach Moskau, wo sie in einem wichtigen Turnier auf ihren ehemaligen Erzfeind, Weltmeister Borgov, trifft.

Die Hintergrundmusik für die „Downward Spiral“-Szene ist der Song „Venus“ der niederländischen Pop-Rock-Gruppe Shocking Blue. Die Band hatte Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre weitere Hits, zum Beispiel Never Marry a Railroad Man“, „Send me a Postcard“ oder „Inkpot“. „Venus“ erschien 1969 auf dem gleichnamigen Album und als a Single., und es war der erste große Erfolg der 1967 von Robbie van Leeuwen gegründeten Gruppe.

1968 lernte van Leeuwen Mariska Veres auf einer Party kennen und engagierte sie als Sängerin. Sie wurde 1947 in Den Haag als Tochter des Geigers Lajos Veres (1912-1981) aus einer ungarischen Roma-Familie geboren. Von da an prägte Mariska Veres mit ihrer kraftvollen und prägnanten Stimme. In seinem Gesang und später in seinen Soloprojekten war seine Verbindung zur Zigeunermusik spürbar. Bei der Komposition von „Venus“ ließ sich Robbie van Leeuwen von bestimmten amerikanischen Folkstücken, aber auch den Beatles inspirieren.

Shocking Blue löste sich 1974 auf. Mariska Veres tourte jedoch noch lange unter dem Bandnamen mit anderen Musikern in den Niederlanden und Deutschland, wo Shocking Blue sehr beliebt war, und trat regelmäßig auf alten Festivals auf. Einer der Fans von Mariska Veres ist Rustam Kasimdzhanov.

Mariska Veres starb am 2. Dezember 2006 an Gallenblasenkrebs. Sie war erst 59 Jahre alt.

„Venus“ ist zu einem Klassiker in der Geschichte der Popmusik geworden. 1986 erreichte ein Cover von Banamarama Platz eins der amerikanischen Charts.

