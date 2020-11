Eisbären in Kanada: Radar zur Warnung vor den Raubtieren – Experiment in der Arktis

Ein Eisbär auf Hudson Bay im Nordosten Kanadas. Seit Wochen warten die Tiere auf die Bildung des Meereises im Winter, damit sie nach Ringelrobben suchen können. Eisbären brauchen das Meereis als Jagdrevier, also lauern sie in der Nähe von Löchern im Eis, damit die Beute nach Luft schnappen kann. Wenn das Eis weg bleibt, sind die Tiere an Land. Und dort werden sie zu einer Gefahr für die Menschen.

O-Ton Geoff York Senior Direktor Eisbären International

“Während sich die Arktis weiter erwärmt und das Eis schmilzt, sehen wir mehr Bären an der Küste und an mehr Orten und für längere Zeiträume. Gleichzeitig ermöglicht der neue offene Ozean mehr Menschen, in die Arktis zu kommen. Und so Wir schaffen ein perfektes Szenario für eine intensivierte Begegnung zwischen Menschen und Bären – und einen Konflikt. “

Die gemeinnützige Organisation Polar Bears International, die sich für den Schutz der Eisbären einsetzt, überwacht seit langem die Aktivität der Tiere. Ein neues Radarsystem soll nun verhindern, dass Eisbären Menschen zu nahe kommen.

O-Ton Geoff York: “Das Projekt untersucht, ob dieses Radarsystem, das für militärische und Sicherheitszwecke entwickelt wurde, auch Eisbären erkennen kann, die an einen Ort gelangen können. Und nachts oder bei Schneestürmen. Das Radargerät sieht alles durch Wir haben die Grundlagen in den letzten Jahren getestet. Erkennt das System auch zuverlässig Bären und wie hoch ist die Erkennungsrate? “

Seit einem Jahr trainieren die Forscher das System mithilfe künstlicher Intelligenz, um automatisch zwischen bärenähnlichen Kreaturen und Eisbären zu unterscheiden.

O-Ton Geoff York “Wir nähern uns physisch den Dingen und markieren, was das Radar erkennt. Indem wir sagen: Oh ja, das ist ein Karibu, das ist ein Eisbär, das ist ein Tundra-Buggy, das ist eine Person. Mit der Zeit wird das System automatisch in der Lage sein.” Grenzen Sie ein, was wahrscheinlich ein Bär ist, damit wir die Informationen an Naturschützer oder andere richten können. Anstatt nur zu sagen, dass es da draußen einen Elch oder ein Karibu gibt, sind sie nicht wirklich interessiert. “

Für die Menschen in Churchill, die in der Nähe der Eisbären leben, sollte das Radarsystem bald mehr Sicherheit gewährleisten. Eisbären sind vom Aussterben bedroht. Ihre natürlichen Lebensräume werden aufgrund der globalen Erwärmung immer kleiner. Nach Schätzungen der Forscher könnten bis Mitte des 21. Jahrhunderts 2/3 der derzeitigen Eisbärenpopulation verloren gehen.