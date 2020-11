Florian Silbereisen und Helene Fischer (Schlager): TV-Wirbel – “Völlig unwürdig”

Helene Fischer ist seit 15 Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Hitszene. Florian Silbereisen würdigt dies mit seiner eigenen Show – und das Publikum ist gespannt auf Kommentare.

München – flackert seit 15 Jahren Helene Fischer regelmäßig auf deutschen Fernsehbildschirmen. Höchste Zeit für mehr davon – denkt zumindest Florian Silbereisen. Deshalb moderierte er am Freitag in MDR “Herzlichen Glückwunsch, Helene!” Eine Show, die speziell zu Ehren des TV-Jubiläums seiner Ex-Freundin produziert wurde. Und wie es im Zeitalter der Social Media ist, wird neben dem Programm gezeigt Twitter Eine ganz besondere Parallelshow, in der sich das Publikum nach Herzenslust austoben kann.

Tatsächlich ist ein Benutzer direkt darüber besorgt Seelenleben des geschlagenen Königs. Immerhin muss er nur gut 90 Minuten mit seinem verbringen Verbannte beschäftigen. „Leute, im MDR veranstaltet Silbereisen derzeit eine Geburtstagsshow für Helene Fischer. Wie unempfindlich kann ein Sender sein? “Sie schreibt. Darum geht es nicht Helenes* * Geburtstag geht – kostenlos. Ein anderer Benutzer ist weniger besorgt als direkter Horror. „Das ist völlig unwürdig. Armer Florian “, ist seine ernüchternde Schlussfolgerung über die Show.

Florian Silbereisen: Stilkritik im Wandel der Zeit – nicht jeder ist begeistert

Florian Silbereisen, * wer immer bei mir extravagante Outfits fällt auf, hat sich für einen karierten grauen Anzug für die neue Show entschieden. Blickfang: Die Hosen des erfolgreichen Hitstars sind ziemlich eng. Dies ist natürlich nicht vor den wachsamen Augen der Twitter-Community verborgen:

Andere können sich nicht ganz auf das beziehen vorherige Frisur Freund von Silbereisen. Zugegeben, die halblange Mähne mit den blonden Reflexen mag heute eigenwillig erscheinen, aber sie war vor einem Jahrzehnt tatsächlich im Trend. Vor allem viele Mitglieder von Boybands warteten mit mir gebleichte Highlights auf.

Helene Fischer schafft unerwartete Emotionen im Publikum

Andere beschäftigen sich weniger mit Moderator Silbereisen, widmen sich aber lieber dem Protagonisten: Helene Fischer. * Einige Leute fühlen sich überraschend viel Emotion im Laufe der Sendung. “Ich werde gleich weinen”, twitterte ein Benutzer. Ein anderer fragt sich angesichts des unerwarteten Sturms der Gefühle, ob noch alles gut läuft. “Ich bin erschöpft. Plötzlich musste ich bei Helene Fischer weinen. Nur weil! Hilfe!”, Kommentiert ein Zuschauer auf Twitter.

Diese Sorge für dich Gefühlslage konterte ein anderer ziemlich trocken. “Ich muss auch bei Helene Fischer weinen – aber das ist ganz normal”, heißt es nur. Wahrscheinlich nicht der größte Fan der Schläger-Sänger.

Aber Helenes vereidigte Fangemeinde ist nicht zerlumpt und drückt eine echte Freude an der Wiedervereinigung im Kurznachrichtendienst aus. Immerhin sind sie schon eine ganze Weile aktiv Konzerte und neue Songs verzichte auf ihr Idol. “Ich vermisse es so sehr”, beschwert sich ein Unterstützer.

Im Video: Florian Silbereisen mit einer großen Überraschung für seine Helene

Nach der kleinen TV-Reise durch die Zeit als Florian erinnert sich auch an einen bizarren Streich * und schwärmt von den Küssen mit seiner Ex-Freundin, * Viele Fans vermissen Helene Fischer noch mehr als zuvor. Aber es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer: Der Sänger ist nach einer langen Pause wieder auf Instagram aktiv. Vielleicht folgt das bald Comeback auf der Bühne.