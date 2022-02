Einst als mythisch abgetan, erhebt sich eine 60-Fuß-Schurkenwelle vor British Columbia

Eine massive 58 Fuß hohe Dünung, die im November 2020 in die Gewässer vor British Columbia, Kanada, stürzte, wurde laut neuen Untersuchungen als die größte „Schurkenwelle“ aller Zeiten bestätigt.

Die Monsterwelle, die Vancouver Island traf, erreichte eine Höhe, die ungefähr der eines vierstöckigen Gebäudes entsprach, sagten Wissenschaftler. Die Eigenschaften der Welle wurden in einer am 2. Februar in der veröffentlichten Studie detailliert beschrieben Zeitschrift Wissenschaftliche Berichte.

Monsterwellen sind außergewöhnlich große Wellen, die im offenen Wasser auftreten und mehr als die doppelte Höhe anderer Wellen in der Nähe erreichen. Diese unvorhersehbaren und scheinbar zufälligen Ereignisse werden manchmal als „Freak“- oder „Killer“-Wellen bezeichnet, und über ihre Entstehung ist nicht viel bekannt.

Johannes Gemmrich, Forscher an der University of Victoria und Hauptautor der Studie, sagte, dass das Ereignis von 2020 im Verhältnis zu den umgebenden Wellen „wahrscheinlich die extremste Schurkenwelle aller Zeiten“ war.

„Nur ein paar Schurkenwellen auf hoher See wurden direkt beobachtet, und nichts in dieser Größenordnung“, sagte er. heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Ereignis eintritt, beträgt einmal in 1.300 Jahren.“

Eine Videosimulation der MarineLabs-Boje und des Festmachens zum Zeitpunkt der rekordverdächtigen Schurkenwelle, aufgenommen vor Ucluelet, British Columbia. (Mit freundlicher Genehmigung von MarineLabs Data Systems)

Die riesige Dünung wurde von Sensoren an einer Boje knapp über 4 Meilen von Ucluelet an der Westküste von Vancouver Island erfasst.

Seit Jahrhunderten werden Schurkenwellen als nautische Mythen abgetan, als übertriebene Geschichten, die von Seeleuten auf hoher See erfunden wurden, aber in den letzten Jahrzehnten konnten Wissenschaftler die Existenz von Schurkenwellen bestätigen, obwohl sie immer noch schwer zu beobachten sind und messen.

Die erste aufgezeichnete Schurkenwelle ereignete sich 1995 vor der Küste Norwegens. Dieses als „Draupner-Welle“ bekannte Ereignis erreichte eine Höhe von fast 84 Fuß und war damit doppelt so groß wie die umgebenden Wellen. Obwohl die Schurkenwelle von 1995 insgesamt höher war als die vor Ucluelet gemessene, war das Rekordereignis von 2020 fast dreimal so groß wie andere Wellen um sie herum, sagten die Forscher.

Die Geschichte geht weiter

Die Untersuchung von Schurkenwellen könnte Wissenschaftlern helfen, die dahinter stehenden Kräfte und ihre möglichen Auswirkungen besser zu verstehen, sagte Scott Beatty, CEO von MarineLabs, einem Forschungsunternehmen, das ein Netzwerk von Meeressensoren und -bojen in Nordamerika betreibt, einschließlich derjenigen, die die Ucluelet-Welle aufgezeichnet hat . .

„Die Unberechenbarkeit von Schurkenwellen und die Kraft dieser ‚Wasserwände‘ können sie für Seeoperationen und die Öffentlichkeit unglaublich gefährlich machen“, sagte er in einer Erklärung.

Beatty fügte hinzu, dass die Möglichkeit, diese ungewöhnlichen Ereignisse zu verfolgen und zu analysieren, die Sicherheit auf See verbessern und zum Schutz der Küstengemeinden beitragen wird.

„Das Potenzial zur Vorhersage von Rogue Waves bleibt eine offene Frage“, sagte er, „aber unsere Daten helfen, besser zu verstehen, wann, wo und wie Rogue Waves entstehen und welche Risiken sie darstellen.“