Das Niederdruckgebiet “Gisela” ist deutlich über dem Mittelmeer durchnässt. Am Mittwoch wird es Deutschland von Polen aus durchqueren und an vielen Stellen ständigen Regen bringen. An einigen Stellen kann es zu geringfügigen Überschwemmungen kommen. (Quelle: t-online)

Anhaltender Regen, Überschwemmungen, Sturmfluten und Hurrikanböen: Der Mittwoch ist kalt und nass und äußerst unangenehm. Von Osten dringt das Niederdruckgebiet von Gisela in Deutschland ein.

Das Niederdruckgebiet Gisela wird am Mittwoch aus Polen und der Ostsee nach Deutschland kommen. Dies ist eine Schicht aus 5b, die über dem Mittelmeer angesaugt wurde. Ein solches Niederdruckgebiet war auch für die Flut des Jahrhunderts im Jahr 2002 verantwortlich. Ebenfalls am Mittwoch verursacht 5b Tief Gisela extreme Wetterbedingungen in Deutschland. Die Expertin Michaela Koschak erklärt, wie sich diese in ihr ausdrücken Videospalten.

