Eine Unterwasserrevolution vor Millionen von Jahren hat das Ozean-Szenario neu geschrieben

Wenn Sie rechtzeitig weit genug schauen, kann ein Muster entstehen. Nachdem der Paläontologe Jack Sepkoski Tausende antiker Fossilien untersucht hatte, identifizierte er 1981 so etwas: eine epische Abfolge von Leben und Tod, die in den letzten 500 Millionen Jahren in Skelette eingraviert war.

Das Ende Sepkoski, Professor an der Universität von Chicago, entdeckte, was bekannt wurde als drei große evolutionäre Faunen von Meerestieren – ein Trio von aufeinanderfolgenden Explosionen der biologischen Vielfalt im Ozean während der Phanerozoikum Äon.

Diese riesigen Blüten des Meereslebens wurden von Katastrophen auf globaler Ebene zurückgehalten: Ereignisse auf der Ebene des Aussterbens, die zu massiven Tiertoten führten und gleichzeitig den Weg für die Entstehung und den Wohlstand neuer Kreaturen in den von ihnen zurückgelassenen Räumen ebneten.

Aber so muss es nicht sein, a neue Studie schlägt vor. Ebenso mächtige Kräfte, die makroevolutionäre Prozesse mit planetarischen Implikationen formen können, brauchen nicht immer Asteroiden oder Supervulkane.

Manchmal kommt das Feuer von innen.

“Der Fossilienbestand zeigt, dass einige der wichtigsten Übergänge in der Lebensgeschichte schnelle Veränderungen waren, die durch plötzliche äußere Faktoren ausgelöst wurden.” Erklären Paläontologe Michal Kowalewski von der University of Florida.

“Diese Studie zeigt jedoch, dass einige dieser Hauptübergänge allmählicher waren und möglicherweise durch biologische Wechselwirkungen zwischen Organismen verursacht wurden.”

Der Fall in diesem Punkt ist das, was als das bezeichnet wird Mesozoische Meeresrevolution. Dieser vor etwa 150 bis 200 Millionen Jahren begonnene Übergang stellt alle makroevolutionären Veränderungen dar, die stattfanden, als die Zahl der marinen Raubtiere wie Knochenfische, Krebstiere und Raubschnecken zunahm und ihre wirbellosen Beutetiere wie Weichtiere gezwungen waren, ihre Abwehrkräfte anzupassen Langeweile und Weichtiere. Shell-Crash-Angriffe.

In der neuen Studie, in der mithilfe von Modellen das Beziehungsgeflecht zwischen riesigen Ansammlungen prähistorischer Meereslebewesen demonstriert wurde, stellte das Team fest, dass die mesozoische Meeresrevolution tatsächlich ein nicht anerkanntes viertes Kapitel der wachsenden Artenvielfalt innerhalb des Phanerozoikums darstellt – gleich stark zu den drei großen evolutionären Sepkoski-Faunen, die vor Jahrzehnten identifiziert wurden.

“Wir integrieren die beiden Hypothesen – die mesozoische Meeresrevolution und die drei großen evolutionären Faunen – in eine Geschichte”, Erklären Erstautor und Paläontologe Alexis Rojas von der Universität Umeå in Schweden.

“Anstelle von drei Lebensphasen zeigt das Modell vier.”

Obwohl die mesozoische Meeresrevolution durch allmähliche ökologische Veränderungen gekennzeichnet war, die durch Wechselwirkungen von Meereslebewesen über Millionen von Jahren hervorgerufen wurden, behaupten Forscher, dass sie dennoch einen langwierigen biotischen Übergang in einer Größenordnung ausgelöst hat, die mit der von vergleichbar ist Endpermianischer Übergang.

Diese Episode, die oft als das große Sterben bezeichnet wird, ereignete sich vor etwa 250 Millionen Jahren und war das schwerste Massensterben der Erde. Sie löschte etwa 80% aller Meeresspezies (und 70% der Landwirbeltiere) aus.

In der Folge erholte sich das Leben mit der dritten großen evolutionären Fauna, die nach Sepkoskis Rahmen als moderne Fauna-Zeit bekannt ist.

Laut Rojas, Kowalewski und ihrem Team kreuzte sich die moderne Zeit jedoch mit der mesozoischen Meeresrevolution und trug zu einem erkennbaren Übergang der biologischen Vielfalt im Meeresleben der Erde in der Mitte der Kreidezeit vor etwa 129 Millionen Jahren bei.

“Was wir tatsächlich gebaut haben, ist ein abstrakter Fossilienbestand, der eine einzigartige Perspektive auf die Organisation des Meereslebens bietet.” Sagt Rojas.

“Auf den einfachsten Ebenen zeigt diese Karte Ozeanregionen mit bestimmten Tieren”, er addiert. “Die Bausteine ​​unserer Studie sind die Tiere selbst.”

Die Ergebnisse sind in angegeben Kommunikationsbiologie.