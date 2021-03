Der Gouverneur von Mississippi unterzeichnet ein Gesetz zum Verbot von Trans-Athleten aus dem Schulsport

Das tägliche Biest

Trump Org Ex-Frau: Trump zeigte Akte bei Weisselbergs Mutter Shivah, aber wir haben eine freie Wohnung

Der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Cyrus Vance, kündigte am Freitag an, dass er sich nicht zur Wiederwahl stellen werde – aber es sieht so aus, als würde er sein Bestes tun, um seine letzten Amtsmonate auf einen dramatischen Höhepunkt zu bringen, als er sich fragt, ob er einen Fall anklagen sollte. In einem Artikel für The New Yorker berichtet die investigative Reporterin Jane Mayer, dass Vances Büro die Untersuchung der Handelsbeziehungen von Trump in den letzten Wochen erheblich beschleunigt hat, insbesondere seit er die Akten erhalten hat. Trumps Steuergesetz am Ende eines langwierigen Rechtsstreits zuletzt Monat. Eine Person, die eng an der Untersuchung beteiligt war, sagte zu The New Yorker: "Sie meinen es jetzt ernst … Es ist mir aufgefallen – sie sind näher dran." Ein interessantes neues Detail aus der Untersuchung stammt von Jennifer Weisselberg – der ehemaligen Schwiegertochter von Allen Weisselberg, CFO der Trump Organization. Allen Weisselberg wurde Berichten zufolge von der Staatsanwaltschaft als der Kandidat identifiziert, der am wahrscheinlichsten auf Trump zurückschlägt und alle wichtigen Details seiner Geschäftsbeziehung preisgibt. Und laut dem Sound hat ihre Ex-Schwiegertochter bereits ihre Seite gewählt. In ihren ersten wichtigen öffentlichen Kommentaren zu dem Fall bestätigte Jennifer Weisselberg, dass sie mit Ermittlern über die Zeit von Ex-Ehemann Barry gesprochen hat Verwalte den Trumpf. Eisbahn und Karussell im Central Park betrieben. Laut Jennifer Weisselberg fragten die Ermittler nach den sieben mietfreien Jahren, die sie in einer Trump-eigenen Wohnung mit Blick auf den Central Park verbracht hatten. "Nur ein kleiner Teil Ihres Gehalts wird gemeldet", sagte sie. „Sie bezahlen dich mit Wohnungen und Sachen als Kontrolltaktik, damit du nicht gehen kannst. Sie besitzen dich! Sie müssen tun, was sie verlangen. Wenn dieses angebliche Werbegeschenk nicht auf Steuerformularen gemeldet wurde, könnten Staatsanwälte es gegen das Ehepaar einsetzen – und als Hebel, um Allen Weisselberg zur Zusammenarbeit zu bewegen. Allen Weisselberg ist der Trump Exec, der den Donald besiegen könnte. Jennifer Weisselberg glaubt jedoch, dass 'seine Ex Es ist unwahrscheinlich, dass der Schwiegervater Ball spielt und sagt: "Er hat mehr Gefühle und Anbetung für Donald als für seine Frau … Für Donald ist es ein Geschäft." Aber für Allen ist es eine Liebesgeschichte. Als Beispiel erinnerte sie Mayer daran, von Trump vor seinem damaligen Stiefvater geschlagen worden zu sein – bei einer Shivah für Allens verstorbene Mutter – und sagte ungläubig: "Er hat mich nicht verteidigt.! Jennifer Weisselberg sagte auch, dass Trump während der Trauer um das tote Ereignis Menschenfotos von nackten Frauen mit ihm auf einer Yacht zeigte. Separat berichtete Mayer auch über die ersten Details, wo sich die Dokumente befanden. Trump-Steuer nach Übermittlung nach Manhattan. Bezirksstaatsanwaltschaft im Februar. Es wird angenommen, dass sich die Festplatte in einer unglaublich hochsicheren Kammer im Staatsbürogebäude von Louis J. Lefkowitz befindet. Der Raum würde mit sicheren Türen versiegelt und mit Kupferfolie ausgekleidet sein, um Manipulationsversuche aus der Ferne zu verhindern. In der Zwischenzeit berichtete CNN am Freitag, dass Trumps Aufenthalt im Weißen Haus den Staatsanwälten von New York auf jeden Fall einen möglichen Schub gegen Trump gegeben habe . Berichten zufolge haben die Staatsanwälte die Verwendung eines Abschnitts des New Yorker Strafverfahrens erörtert, der eine Verlängerung der Verjährungsfrist ermöglicht, wenn ein Angeklagter "dauerhaft" außer Landes war, wie dies Trump seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017 getan hat. Laut CNN glauben Staatsanwälte, dass dies ihnen mehr Zeit geben könnte, Trumps Geschäftsbeziehung zu untersuchen. und es besteht immer die Möglichkeit, dass die Untersuchung ohne Anklage eingestellt wird. Street Bharara, der ehemalige US-Bezirksstaatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, sagte gegenüber The New Yorker: „Alle Signale deuten darauf hin, dass ein Anteil daran besteht Büro, dass es eine gute Chance auf eine Gebühr gibt … [But] Niemand sollte die Illusion haben, dass es einfach ist oder dass es eine Slam-Dunk-Sache ist.