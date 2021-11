„Eine typisch amerikanische überzogene Geschichte“

Helmut Marko vertraute 2015 dem Youngster Max Verstappen und dieses Vertrauen hat Verstappen nicht geschadet. Red Bull Racing-Berater diskutiert bei oe24.at Was Verstappen so einzigartig macht.

2015 debütierte Verstappen für seine erste Formel-1-Saison mit Toro Rosso. Nach nur einer F1-Saison und einigen Rennen im Jahr 2016 hatte er seine Chance bei Red Bull Racing. Marko und Red Bull wurden wegen dieser Wahl viel kritisiert, aber rückblickend hat Verstappen nie das Vertrauen des Managements verletzt.

Vertrauen Sie auf Verstappen

Wir haben Max vertraut, als wir ihm im Alter von sechzehn Jahren seine Chance in der Formel 1 gegeben haben. Dieses Vertrauen ist über die Jahre gewachsen. Es herrscht eine tolle Stimmung in unserem Team, dieses Jahr haben wir Max endlich ein Auto geschenkt, mit dem er um den Titel kämpfen kann. sagte der Österreicher.

Die Frage ist jedoch, was Verstappen so einzigartig macht. Max wurde gut aufgenommen, weil er ganz er selbst ist. Er sagt zum Beispiel offen, dass Netflix (in Anlehnung an die Netflix-Serie Drive to Survive) nicht sein Ding ist, obwohl ich ihm auch da zustimme: eine typisch amerikanisch überzogene Geschichte. Marko schließt.