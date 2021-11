UPDATE 1-Europäische Aktien erreichen neue Höchststände; Deutschland hinkt bei schwachen Daten hinterher

(Für einen Live-Reuters-Blog über die US-, UK- und EU-Börsen klicken Sie auf LIVE / oder geben Sie LIVE / in ein Nachrichtenfenster ein)

* STOXX 600 markiert die siebte Gewinnsitzung

* Energie- und Reiseaktien senken den Index

* Allegro steigt nach dem Deal der Mall Group in die Höhe

* Deutsche Industrieproduktion sinkt im September unerwartet (fügt Analystenkommentar hinzu, aktualisiert Preise)

Von Anisha Sircar

5. November (Reuters) – Europäische Aktien erreichten am Freitag ein Allzeithoch und markierten die fünfte Sitzung in Folge mit neuen Höchstständen, nachdem die Sorgen über eine straffere globale Geldpolitik und positive Gewinne einiger Unternehmen nachgelassen hatten.

Der paneuropäische STOXX 600 überwand die anfängliche Trägheit und stieg zum siebten Mal in Folge, seiner längsten Siegesserie seit August, und stieg um 0,2%. Der Index war in dieser Woche auf Kurs mit Kursgewinnen von rund 1,8 %, die fünfte Woche in Folge im grünen Bereich.

Die zurückhaltenden Bewegungen der US-Notenbank und der Bank of England sowie ähnliche Äußerungen des Chefs der Europäischen Zentralbank haben diese Woche zur Stimmung beigetragen.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun auf die um 12:30 Uhr GMT fälligen US-Lohndaten außerhalb der Landwirtschaft, die wahrscheinlich den Zeitpunkt einer Zinserhöhung durch die Fed beeinflussen werden.

„Die Finanzmärkte sind süchtig nach billigem Geld und extrem niedrigen Zinsen… Die Aktien sind gestiegen, da diese Ära des billigen Geldes noch nicht zu einem abrupten Ende kommt“, sagte Susannah Streeter, Analystin bei Hargreaves Lansdown.

Allerdings wurden die Zuwächse durch den Reisesektor in Europa begrenzt, der um 0,8% zurückging und durch einen Einbruch von 2,2% bei IAG nach unten gezogen wurde. Die Muttergesellschaft British Airways warnt vor einem großen Verlust im Jahr 2021 aufgrund von Reisebeschränkungen während der Pandemie.

Auch die Materialbestände gingen aufgrund von Bedenken hinsichtlich der chinesischen Kokskohlevorschriften um 0,2 % zurück, während die Ölbestände um 0,4 % zurückgingen.

Am Freitag durchbrach die französische Benchmark CAC 40 erstmals die 7.000-Punkte-Marke und stieg um 0,3%.

Angeführt wurde der Blue-Chip-Index vom Versicherer Axa mit einem Plus von 0,6% nach dem Start eines Buyouts von 1,7 Milliarden Euro. Auch Gewinne von Kering, Hermes und L’Oréal halfen dem Index.

Der deutsche DAX fiel hinter seine regionalen Konkurrenten zurück, nachdem Daten zeigten, dass die Industrieproduktion im September unerwartet zurückging, da Lieferengpässe weiterhin verheerende Auswirkungen auf Europas größte Volkswirtschaft hatten.

Die Gewinne des STOXX 600 wurden von Allegro angeführt, das um 7,9 % anstieg, nachdem der polnische E-Commerce-Konzern zugestimmt hatte, den tschechischen Online-Händler Mall Group für 881 Millionen Euro zu kaufen.

Auch die spanische CaixaBank legte um 0,7% zu, nachdem sie ihren gesamten Anteil von 9,92% an der österreichischen Erste Group für 1,503 Milliarden Euro verkauft hatte. Erste fügte 4,5% hinzu.

Eine Erholung der in London notierten Banken, die nach der Entscheidung der Bank of England, die Zinsen am Donnerstag beizubehalten, nachgab, führte dazu, dass der Londoner FTSE 100 um 0,4% anstieg, um seine regionalen Konkurrenten zu verdrängen. (Berichterstattung von Anisha Sircar und Susan Mathew in Bangalore; Redaktion von Shounak Dasgupta)